Emmen timmert hard aan de weg: N862, Weerdingerstraat en stationsgebied aangepakt

Stikstof

Voordat er ook maar een schop de grond in kan, moet het nog tot een definitief ontwerp komen. En daar loopt de gemeente tegen de grootste uitdaging aan, aldus Van der Weide. "Stikstof. Het is in dat opzicht nogal een project. Wat doet dat qua verkeer, omleidingen, bouwwerkzaamheden, enzovoorts?" Het moet allemaal berekend worden en het komt precies. "En Klazienaveen ligt in de richting van het Bargerveen (Natura 2000-gebied). Erg ver is dat niet. Het kan nog wel spannend worden hoe die berekening er uit komt te zien."

De betrokken projectmanager Erwin Kuipers verwacht binnen enkele maanden duidelijkheid te hebben over de stand van zaken. "De instanties die de controles nagaan, hebben het momenteel druk." Of het begin van de verwachte aanpak in het voorjaar van volgend jaar gaat plaatsvinden, is nog de vraag. "Mogelijk beginnen we na volgend jaar zomer."

Wegenruil

Het werk wordt gefaseerd uitgevoerd tot 2028. Hoogstwaarschijnlijk wordt er begonnen met het verbreden van de rotondes bij de A37. Tijdens de werkzaamheden blijft de weg open voor verkeer.

De gemeente Emmen kreeg de N862 'in bezit' na een wegenruil in 2018 met de provincie Drenthe. Laatstgenoemde kreeg er de Rondweg (deel van de N391 binnen de bebouwde kom van Emmen) voor terug. De Rondweg moet een stroomweg worden waar het verkeer, kort samengevat, lekker kan doorrijden dankzij de inzet van slimme stoplichten en ongelijkvloerse aansluitingen op de huidige kruisingen.

Ook dit traject wordt in de komende tien jaar in delen vernieuwd en beide overheden trekken daar samen in op. Het eerste deel, gelegen tussen de Hondsrugweg en de Ermerweg, wordt in 2025 aangepakt.

Rare opstelling

Zo wordt de kruising van de Rondweg met de N862 aangepast. Het plan is vooralsnog dat de kruising ongelijkvloers blijft, maar dat de N862 met rotondes aangesloten wordt op de N391. De stoplichten kunnen op dat punt dan verdwijnen.