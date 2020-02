Dennendal-directeur Carel Muller (82) overleden in Eelde

Carel Muller is afgelopen maandag in Eelde op 82-jarige leeftijd overleden. Muller stond begin jaren '70 als directeur van de inrichting Dennendal in Den Dolder centraal in het Dennendalconflict.

De psycholoog pleitte voor volledige acceptatie en gelijkwaardigheid van mensen met een verstandelijke beperking. Muller wilde dat verstandelijk gehandicapten midden in de samenleving kwamen te staan, te midden van andere burgers. Dit leidde van 1971 tot 1974 tot felle controverse tussen voor- en tegenstanders.

Arrestaties

Muller werd uiteindelijk ontslagen, maar hij weigerde te vertrekken. Met medestanders bezette hij de inrichting. Op 3 juli 1974 werd in de inrichting Dennendal het paviljoen Lorentz ontruimd. De medewerkers, waaronder Muller werden gearresteerd, honderden bezetters en sympathiserende ouders werden op straat gezet en de verstandelijk-gehandicapten werden met bussen naar een andere instelling afgevoerd.

Inmiddels zijn veel van de ideeën van Muller ingevoerd in vrijwel alle zorgsectoren. 'Vermaatschappelijking' is uitgegroeid tot een sleutelwoord in het beleid en mensen met een verstandelijke beperking worden niet meer apart gezet.

Eelde

Muller maakte dat vanaf de zijlijn mee. Hij verliet na zijn ontslag de zorg, werd docent op de Sociale Academie in Groningen en ging in Eelde wonen. In Drenthe handelde Muller met zijn bedrijfje 'Opgeruimd staat netjes' nog in prullaria, onder andere op de rommelmarkt in Eelde, tekende De Volkskrant op in 2006.