Meppeler verdachte in zaak Halil Erol onderzocht in Pieter Baan Centrum

De man uit Meppel die wordt verdacht van de moord op Halil Erol uit Steenwijk wordt op dit moment onderzocht in het Pieter Baan Centrum. Volgens het OM is de rapportage van de onderzoekers begin mei klaar.

Dat meldt RTV Oost. De verdachte is al eens veroordeeld tot tbs voor een ander levensdelict. Voor de moord op Halil Erol in 2010 zijn drie verdachten opgepakt: twee vrouwen en de man uit Meppel. Erol werd in stukken gezaagd teruggevonden, de lichaamsdelen waren verspreid in natuurgebieden in de regio.

De Meppeler werd vorig jaar zomer aangehouden nadat er forensisch onderzoek was gedaan in een woning in zijn woonplaats. Hij woonde in dit huis toen Erol verdween in 2010. De Meppeler werd toen ook al aangehouden in het onderzoek naar de dood van Erol, evenals de ex-vrouw van het slachtoffer. Destijds was er te weinig bewijs tegen hen en werden ze vrijgelaten.

Dekbedhoes

Het OM heeft meerdere bewijsstukken die te linken zijn aan de verdachte. Zo werd er een haar van de verdachte gevonden op een doek waarin lichaamsdelen waren gestopt. Ook is hij in 2006 in de Van Mesdagkliniek gefotografeerd terwijl hij op een dekbedhoes zat. In zo'n hoes werd later de romp van Erol gevonden.

De Meppeler verdachte ontkent betrokken te zijn bij de moord. "Ik heb niets met die zaak te maken", zei hij eerder. "Ik snap er geen fuck van. Ik word er gestoord van." Zijn advocaat zegt dat er helemaal geen direct bewijs is dat linkt naar haar cliënt. "Dat dekbed is een oud dekbed. Toen hij ging samenwonen heeft mijn cliënt de hoes weggedaan naar de kringloopwinkel. Dus het kan goed dat een onbekende de hoes heeft gebruikt om die romp in te verpakken. Er is dan ook DNA aangetroffen op die hoes van een onbekend persoon."

Eerdere veroordeling

De man is eerder veroordeeld voor het verkrachten en ombrengen van een vrouw in Friesland. Dat gebeurde eind jaren negentig. Hij kreeg toen acht jaar cel en tbs opgelegd.

Het eindproces in de zaak dient begin september.

