Verdachte herinnert zich weinig, OM eist twee jaar voor brand in kippenschuur Kiel-Windeweer

De brand in de kippenstallen vond plaats in 2018 (Rechten: Persbureau Meter)

Schaamte overheerst bij de 27-jarige man die verdacht wordt van de brand in Kiel-Windeweer waarbij 100.000 vleeskuikens omkwamen. Hij herinnert zich weinig, volgens het OM is duidelijk dat hij de dader is en eist twee jaar cel.

"Dat weet ik niet meer", is donderdagmorgen een veel gehoord antwoord in de rechtszaal als het over de brand gaat. Op vragen over zijn persoonlijke omstandigheden gaat de man uit Hoogezand wel in.

Ruzie met een meisje

De 27-jarige wordt er van verdacht dat hij op 7 juli 2018 een auto in brand stak bij het vleeskuikenbedrijf. De brand sloeg over naar twee kippenschuren met 100.000 kippen, de dieren overleefden het niet.

De man was die avond naar een schuurfeest geweest en was onder invloed van drank. Dat hij cocaïne heeft gebruikt ontkent hij in de rechtbank. Op het schuurfeest zoende hij met een meisje. Toen hij later een vriendin van haar een oneerbaar voorstel deed, ontstond er ruzie waarop hij later ook door een groep jongens werd aangesproken.

Waarom?

Hierna heeft de man het feestterrein verlaten en is richting het erf van de familie De Groot gelopen. Hij kende het bedrijf en de eigenaren niet. Op het terrein stuurde hij het meisje nog een paar appjes en stak vervolgens de auto in brand. Na de brand is hij weggelopen en heeft een tijdje in een weiland verderop gelegen.

De grote vraag die in de rechtbank hangt is waarom de 27-jarige het heeft gedaan. "Was u misschien gefrustreerd over alles wat er die avond is gebeurd?", vraagt de rechter. Het antwoord blijft uit. Dat concludeert ook de officier van justitie. "De grote vraag die boven deze zaak blijft hangen is, waarom is er brand gesticht. Deze vraag blijft vandaag ook beantwoord." Dat de verdachte de brand heeft gesticht is wel bewezen.

Herkend door zus op camerabeelden

Op camerabeelden van het vleeskuikenbedrijf is de man te zien. Die beelden zijn gedeeld op social media, waarop de man onder andere door zijn tweelingzus werd herkend. Na enig aandringen meldde de 27-jarige zich bij de politie, waar hij ook toegaf dat hij zichzelf op de beelden herkende.

De officier van justitie houdt er in haar eis rekening mee dat de man verminderd toerekeningsvatbaar is. Hij heeft zowel een ontwikkelings- als psychische stoornis. Ze eist een celstraf van 24 maanden, waarvan acht voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaar. De man moet zich ook melden bij de reclassering, laten behandelen en zich laten controleren op drank en drugs.

