Stelling: Voor voetballende kinderen is meedoen belangrijker dan winnen

De wens om kampioen te worden leeft vooral onder vaders en moeders, stelt KNVB-directeur Jan Dirk van der Zee in zijn column, hij is verantwoordelijk voor het amateurvoetbal in Nederland. "Kinderen spelen met hun hart en worden hoofdzakelijk beziggehouden door de vraag of ze aan de bal komen, acties mogen maken, plezier hebben en met hun vriendjes kunnen voetballen. Het winnen van wedstrijden, komt pas ver daarna."

Verliezen zorgt voor verlies aan spelvreugde en is volgens hem een belangrijke reden om te stoppen met voetbal. In plaats van twee seizoenshelften, wil de KNVB bij jeugdteams onder de twaalf jaar vier fasen invoeren. Zo kan vaker in het seizoen worden ingegrepen als het niveauverschil van teams onderling te groot is.

Ben jij het eens met Van der Zee? Moeten kinderen vooral met de bal bezig zijn en niet met de stand? Of is winst en verlies misschien onmisbaar?