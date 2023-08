Plannen om afgeschreven vliegtuigen te ontmantelen in Eelde voor hergebruik materialen

Mogelijk landen de komende jaren vliegtuigen op Groningen Airport Eelde die niet meer vertrekken. Het bedrijf Necamco wil op de luchthaven vliegtuigen gaan ontmantelen die aan het eind van hun levensduur zijn. De materialen moeten allemaal hergebruikt worden.

Een vergunningaanvraag voor de activiteiten is de deur uit. Zodra die binnen is, hoopt directeur Ron van der Meulen dat er zo snel mogelijk begonnen kan worden met het uit elkaar halen van het eerste vliegtuig. "Op dit moment staat er een Fokker 100 geparkeerd in Eelde, door een samenloop van omstandigheden staat die er al een jaar", zegt hij.

Door gebrek aan vlieguren en onderhoud zal het voor de eigenaar een duur grapje worden om hem nog vliegklaar te maken, dus hoopt Van der Meulen zijn bedrijf er mee aan de gang mag. "En anders moeten we er misschien een kopen."

Nieuwe functie

Necamco is een bedrijf dat vliegtuigen onderhoudt. Langs de oude Bravo-landingsbaan moeten straks vliegtuigen uit elkaar worden gehaald, op het terrein zijn plannen voor meer bedrijven. Een deel van de leegstaande hallen van de bloemenveiling in Eelde moet als opslagplaats dienen. "Daarover zijn we in gesprek", zegt Van der Meulen.

Zodra er een aangekocht vliegtuig, of een van een particulier of luchtvaartmaatschappij landt dat ontmanteld moet worden, wordt per onderdeel gekeken wat er mogelijk is. "Waardevolle componenten zoals motoren, apu's (aandrijvingseenheden), vleugeldelen en avionica haal je er vanaf." De waardevolle componenten kan het bedrijf zelf gebruiken voor andere vliegtuigen.

"Met wat over blijft kun je kijken wat je er mee gaat doen", zegt de directeur. Daarvoor wordt samen met andere bedrijven als Omrin en Opnieuw! gezocht naar creatieve oplossingen. Te denken valt aan 'een hotel in de romp van een vliegtuig of drijvende woonunits'. Van der Meulen: "In principe is alles bruikbaar. Voor alle onderdelen kun je wel wat bedenken, op bepaalde kunststoffen na misschien."

'Zonde om niks mee te doen'

Volgens Van der Meulen is Groningen Airport Eelde de ideale locatie, waar ook onderwijsinstellingen betrokken zijn die hij wil betrekken bij de plannen. "Op Groningen Airport zijn ze al volop bezig met circulariteit, de energietransitie zoals waterstof en elektrisch vliegen. Daar past dit bij", zegt hij. "Een vliegtuig bestaat uit hoogwaardige materialen, het is zonde om daar niks mee te doen."

Van der Meulen wil 'klein' beginnen met vier vliegtuigen per jaar. "Het gaat om verkeersvliegtuigen zoals de A320, Boeing 737 of 747. Het moet alleen kunnen landen, dus een A380 komt er niet omdat die niet in Eelde kan landen."