Minder drugslabs ontdekt in Drenthe

Landelijk steeg het aantal ontdekte productielocaties van synthetische drugs juist, net als het aantal plekken waar drugsproducenten hun chemicaliën en spullen opslaan. Dat staat in het Landelijk overzicht Synthetische Drugs 2019 dat de politie vandaag publiceerde.

Drugslabs in het Noorden

In Drenthe ontmantelde de politie vorig jaar twee productielocaties, in Odoornerveen en in Hoogeveen. Het lab in Odoornerveen werd ontdekt in een schuur bij een boerderij. In Hoogeveen stuitte de politie op iemand die in zijn of haar woning GHB maakte. Het produceren van GHB wordt volgens de politie, op welke schaal dan ook, sinds kort aangemerkt als drugslab.

Op één plek in de provincie ontdekte de politie een drugsdumping. Dat was in de buurt van het drugslab in Odoornerveen. Opslaglocaties heeft de politie vorig jaar niet gevonden. Een flinke daling ten opzichte van 2018, toen de Drentse politie vijf productielocaties, één opslaglocatie en vier dumpplekken vond.

Nauwelijks daling in Noorden

In heel Noord-Nederland werden ook minder drugslabs gevonden, maar dat komt vooral door de Drentse daling. In Groningen werd net als in 2018 één productielab ontdekt, terwijl er in Friesland een stijging was van één naar drie labs. In beide provincies ontdekte de politie nog een twee opslaglocaties en in Friesland een drugsdumping.

Erg bijzonder noemt de politie de daling in met name Drenthe niet. Ook zegt het lage aantal door de politie aangetroffen drugslabs- en dumpingen niet dat er niet meer locaties zijn waar drugs geproduceerd worden.

Campagne tegen drugslabs

Veel van de drugslabs in en nabij onze provincie werden de laatste jaren ontdekt in buitengebieden. Onder meer in de buurt van 1e Exloërmond, Nieuw-Amsterdam, De Pol, Schuinesloot en Haulerwijk ontmantelde de politie laboratoria waar synthetische drugs werden gemaakt. Vooral leegstaande loodsen of stallen zijn in trek bij criminelen.

Dat was reden voor Meld Misdaad Anoniem om afgelopen januari een campagne te starten om mensen bewust te maken van de stijgende drugscriminaliteit. Het aantal meldingen over de productie van synthetische drugs steeg tussen 2017 en 2018 met 32 procent. Mensen die iets verdachts zien in of rondom een loods, schuur of garagebox kunnen de tips doorgeven aan Meld Misdaad Anoniem.