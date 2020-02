OM eist cel voor veroorzaken explosiegevaar Heliosflat Hoogeveen

De officier van justitie eist anderhalf jaar cel, waarvan een half jaar voorwaardelijk, tegen een 38-jarige man uit Hoogeveen voor poging brandstichting en het veroorzaken van explosiegevaar in een flatwoning aan de Helios in Hoogeveen. Twee verdiepingen van de flat werden daardoor ontruimd.

Buurtbewoners roken op 8 oktober een sterke gaslucht en belden de hulpdiensten. De politie 'flipperde' de voordeur open en trok zich direct terug, omdat de gaslucht te overweldigend was.

Klusjesman bemoeit zich ermee

Een klusjesman wandelde in de hectiek de bewuste woning binnen. Hij had verstand van gas, zei hij later tegen de politie. Hij draaide de gaskraan en -pitten dicht. Hij draaide ook de waterkranen dicht en zag dat de afvoer door wc-papier was verstopt. De vloeren stonden onder water.

De actie van de klusjesman was levensgevaarlijk, zei de officier van justitie op zitting. "Eén lichtknopje en de hele gevel had volgens de brandweer eruit kunnen knallen", zei ze. De klusjesman had ook de ramen en deuren opgegooid. Een gasmeting was daardoor niet meer mogelijk.

Dronken bewoner

De bewoner werd direct aangehouden. Hij was bezig met koken, zei hij. Hij was net met de derde fles wodka bezig: "Ik was dronken." Hij had ruzie met zijn toenmalige vriendin, ging aan de drank, kreeg honger en ging koken.

Alles kwam volgens hem per ongeluk. De gaspitten waaiden ongemerkt uit. Hij zat bij de buren toen de woning volliep met gas. Volgens de officier van justitie is er wel opzet in het spel. De man had namelijk zijn vriendin ook berichten gestuurd met de tekst: 'Ik pak mijn spullen en steek alles in de fik'.

Ravage in woning

In de woning stonden inderdaad tassen met spullen van de man klaar. "Hij heeft eigenhandig alle kranen opengezet om de boel te laten exploderen", zei de aanklaagster. De woning was een en al ravage volgens de officier.

De verdachte werkte niet echt mee tijdens een psychisch onderzoek. De officier eist dat de man zich in de proeftijd toch laat behandelen en een alcohol- en drugsverbod opgelegd krijgt. Ook zou hij een eerder opgelegde voorwaardelijke celstraf van twee weken alsnog moeten uitzitten.

De uitspraak is op 12 maart.