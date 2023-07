Regen op de camping: 'Deze keer valt het even tegen'

De meeste neerslag viel vannacht in Wapse en Diever. In Diever ging dat om 30 millimeter regen. Op Camping Diever is het animatieprogramma daarom aangepast. "We hebben ons vaste doe-en ontdekprogramma", vertelt Yvonne Bijzitter van Camping Diever. "Maar als het regent kunnen we niet alle activiteiten door laten gaan. Dan hebben we altijd wel een vervangende opdracht, dus dat we binnen iets gaan doen. Of mensen kunnen hier spelletjes lenen."