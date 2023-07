Op 'historische grond' in Berlijn aast Gijs Broeksma op ticket voor Spelen

HANDBOOGSCHIETEN - Gijs Broeksma uit Ruinen ruikt kansen op het WK handboogschieten in Berlijn, dat deze week plaatsvindt. "Op goede dagen kunnen we zeker met wereldtop concurreren."

Broeksma komt op het WK in actie op de recurve. "De traditionele boog met extra attributen eraan, het is de olympische discipline", zegt de 24-jarige. In die discipline worden zowel individuele- en teammedailles verdeeld.

Momentopnames

"Je kunt altijd meedoen om het hoogst haalbare, het zijn allemaal momentopnames", zegt Broeksma. Als onderdeel van het Nederlands team was hij al eens dichtbij internationaal eremetaal. Op de Olympische Spelen in Tokio werd Nederland vierde.

"We zijn vooral goed in kwalificatie, in zo'n week kwalificeer je en dan begin je met de matches waarin nummer 1 tegen 64 speelt, en zo verder." Op basis van de individuele kwalificaties plaatst het team zich al dan niet voor de teamwedstrijden. "Op goede dagen kunnen we zeker met wereldtop concurreren."

Ticket voor Parijs

Naast ervaring op de Spelen heeft Broeksma ook ervaring met het boogschieten op een wereldkampioenschap. Daar bleef het podium buiten bereik, maar dit keer reist de Nederlandse equipe volgens Broeksma heel anders af naar het mondiale kampioenschap. "Het WK kwam na de Spelen, het was mosterd na de maaltijd. Nu zijn er tickets te verdienen voor de Spelen (Parijs 2024, red.), dat maakt het WK een stuk belangrijker."

Aan de voorbereidingen zal het niet liggen, als Noord-Europeaan kon er in eigen land getraind worden op de herfstige omstandigheden. "We kennen het veld in Berlijn, het is een groot open veld naast het olympisch stadion. Historische grond, maar een groot veld betekent veel wind", analyseert Broeksma, die traint op sportcentrum Papendal bij Arnhem. "Op Papendal is ook veel wind, dus we zijn er wel aan gewend. Het is al weken niet zo lekker weer in Noordwest-Europa, we hebben getraind op regen en de wind."