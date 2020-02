RTV Drenthe maakt kans op NL Award met televisieserie iDrentiteit X

iDrentiteit X is een vierdelige serie van de neven Jasper en Stijn Steenhuis. Zij vragen zich af of de rest van Nederland het zou merken als Drenthe langzaam van de aarde rolt. In iDrentiteit X meten ze hun thuisprovincie een compleet nieuwe identiteit aan. De tv-makers treden op als actiegroep en zorgen ervoor dat Drenthe een onuitwisbare indruk maakt.

Creatieve vrijheid

De neven uit Barger-Compascuum, beiden 26 jaar, maken samen al jaren televisie. "Het is ontzettend leuk dat we voor deze prijs zijn genomineerd", jubelt Stijn Steenhuis. "RTV Drenthe geeft ons de kans om ons als programmamakers uit te leven op de provincie en we krijgen daarbij een hoop creatieve vrijheid. Wij zijn de omroep daarvoor enorm dankbaar."

iDrentiteit X is een een typisch YouTube-onderwerp dat op televisie wordt uitgezonden, zegt Steenhuis: "Het is leuk dat wij de vaste tv-kijker van RTV Drenthe een programma met een jongere kijk op de provincie kunnen voorschotelen. Dat wij kans maken op de NL Award, is een bevestiging dat het werkt."

In de categorie 'tv-programma' heeft RTV Drenthe concurrentie van Rijnmond (FC Rijnmond) en Omrop Fryslân (Europa foar begjinners). In totaal zijn dit jaar 21 radio- en tv-programma's, online projecten en journalisten genomineerd, verdeeld over zeven categorieën. De winnaars worden op 25 maart bekendgemaakt tijdens het NL Media Event.

