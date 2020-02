Veiligheidsregio Drenthe staat achter plan minister: 'Rookmelders in huis kunnen levens redden'

Het idee van minister Raymond Knops van Binnenlandse Zaken komt volgens de VRD als een aangename verrassing en zorgt er hopelijk voor dat nog meer mensen een rookmelder in huis nemen. De bedoeling is dat iedereen in 2022 een rookmelder in huis heeft. Nu is dat nog alleen verplicht voor eigenaren van nieuwbouwwoningen die na 2003 gebouwd zijn.

'Olievlek wordt olieplas'

De veiligheidsregio, waar ook de brandweer onder valt, doet zelf al veel om mensen bewuster te maken van de gevaren, maar denkt dat een verplichting nog meer levens kan redden. "We komen in Drenthe bij mensen langs voor brandveiligheidschecks, maar helaas hebben we niet de middelen om bij iedereen op de stoep te staan", vertelt Gerrit-Jan Ruesink van de VRD. "We hopen op een olievlekwerking, dat mensen het op verjaardagen doorvertellen. Het plan van de minister kan hopelijk van een olievlek een olieplas maken."

Het liefst wil de minister dat iedereen op elke verdieping van de woning een rookmelder hangt. Ruesink verduidelijkt de uitspraken van de minister: "Ik denk dat hij bedoelt dat je op alle plekken op de vluchtroute in je woning een rookmelder hangt. Bij een standaard eengezinswoning is dat de hal, de overloop en op zolder. Wil je het helemaal goed doen, dan kun je in iedere kamer een rookmelder plaatsen."

Veel rookmelders in Drenthe

Drenthe heeft volgens de meest recente cijfers uit het WoonOnderzoek 2018 procentueel gezien de meeste rookmelders van Nederland. Ruim 77 procent van alle Drenten heeft een rookmelder thuis. Mooie cijfers, vindt de VRD, maar het kan altijd nog beter. Dat driekwart van de Drenten een rookmelder in huis heeft, betekent ook dat een kwart dat nog niet heeft.

Volgens Ruesink zijn er twee hoofdredenen waarom mensen nog geen rookmelder hebben. "De eerste reden is onwetendheid. Mensen hangen hem soms op de verkeerde plek. Het ding gaat dan piepen door damp van de douche of stoom van het koken. Dat vinden mensen irritant en dan halen ze de melder weer weg." Ook zit het volgens Ruesink in de aard van mensen om te denken dat zoiets als een brand henzelf niet zal overkomen: "Sommige mensen denken: dat gebeurt alleen bij de buurman, maar dat is natuurlijk niet zo. We merken ook dat omwonenden van branden sneller geneigd zijn om te leren over brandveiligheid." De prijs speelt meestal geen rol, omdat rookmelders relatief goedkoop te krijgen zijn.

Koolmonoxide

De VRD hoopt ook dat meer mensen naast een rookmelder ook een koolmonoxidemelder in huis nemen. Dat heeft nog geen kwart van de Drenten. Koolmonoxide, ook bekend als CO, kan ontsnappen als een cv-ketel niet goed werkt. Je kunt het gas niet zien of ruiken en is erg giftig.

Een verplichting voor koolmonoxidemelders ziet Ruesink niet direct zitten. "De wereld verandert en het kan zomaar dat we heel rap met gas stoppen. Dan heb je geen CO-melder nodig. Maar als je een cv-ketel of zeker als je een geiser hebt, hang daar dan een koolmonoxidemelder op."

Tips over onder meer het ophangen van rook- en koolmonoxidemelders zijn te vinden op https://www.brandweer.nl/brandveiligheid

