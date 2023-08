Inspectie: zorg bij Phusis in Rolde en De Trans in Nooitgedacht onder de maat

Onder druk

Voor directeur Bart de Bruin van Stichting Phusis kwamen de bevindingen van de inspectie niet als een verrassing. "We hebben vorig jaar een aantal incidenten gehad, waardoor er is ingegrepen. Daarbij hebben we afscheid genomen van een aantal mensen en is het team onder druk komen te staan. Dus dat ging ook ten koste van de zorg. Ons team was toen simpelweg niet op orde", legt hij uit.

Inmiddels is dat wel het geval, zo verzekert De Bruin. "We hebben een nieuwe leidinggevende, er is een plan van aanpak gemaakt en het aantal bewoners is teruggebracht naar tien. Daardoor kunnen we nu weer voorzichtig groeien."

Verhuizing

Dat het tijdelijke gebouw op zorgterrein 't Ruige Veld niet aan de juiste eisen voldeed, erkent De Bruin eveneens. "We zijn inmiddels verhuisd naar een nieuw gebouw dat helemaal aan de eisen van deze tijd voldoet, maar we zijn nog wel beoordeeld op het tijdelijke gebouw. Dat kon niet worden opgeknapt, omdat we daar niet uit konden."