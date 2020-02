Lanting Reizen komt er niet uit met Flixbus en is failliet

Volgens curator Jasper Gevers van De Haan Advocaten & Notarissen was er tussen Lanting en Flixbus een discussie over de te ontvangen vergoeding voor het Drentse bedrijf. "Lanting meende recht op meer te hebben dan Flixbus bereid was te betalen", zegt hij. Flixbus was een van de belangrijkste opdrachtgevers van Lanting.

Doorstart

Er is een schuld van ongeveer 1,7 miljoen euro, zegt Gevers. "Maar dit is geen netto schuld, want het bedrijf heeft ook bezittingen. De voornaamste schuldeiser is de bank."

De ongeveer tachtig medewerkers hebben over januari nog gewoon hun loon gekregen van Lanting. Vanaf februari wordt deze overgenomen door uitkeringsinstantie UWV.

Gevers meldt dat er een goede kans is op een doorstart. "Er is interesse", zegt hij. Wie de geïnteresseerde partijen zijn, wil hij in verband met de onderhandelingspositie niet zeggen. "Het faillissement is van gisteren, dus alles is nog heel vers."

Het familiebedrijf bestond sinds 1939 verzorgde reizen in Nederland en Europa.