Kinderen kleien voor 75 jaar vrijheid: 'Elke vogel is uniek'

"We maken een bol en met water kunnen we de sneetjes wegvegen", legt een leerling uit. "Dan maak je met je vingers een snavel", vult een andere leerling uit."

75 jaar vrijheid

Het kunstwerk wordt gemaakt in het kader van 75 jaar vrijheid en is vanaf 4 juli in het Centrum Beeldende Kunst (CBK) in het Rensenpark in Emmen te zien. Kunstenares Myrte Dijk nam het initiatief. Ze wil kinderen in aanraking brengen met klei en ook stilstaan bij 75 jaar vrijheid. De vogels zijn een afspiegeling van de maatschappij. Inwoners van Emmen mogen kleien en basisschoolleerlingen dragen ook bij. Dat levert verschillende resultaten op. "Soms krijg je een groter koppie, soms een kleinere. Je ziet de klas terug in de vogels als het ware."

Basisschoolleerlingen maken ieder hun eigen vogel (Rechten: Janet Oortwijn/RTV Drenthe)

Juf Sjoerdje Klomp is trots dat de basisschool bijdraagt aan het project. "Want het is ook een stukje betrokkenheid van de kinderen, zodat ze gaan nadenken over het thema. En ook zelf een klein onderdeeltje van het kunstwerk hebben gemaakt."

Een klein uur later staan er ruim twintig gekleide vogels bij elkaar op tafel. "Ben je tevreden?", vraagt Dijk aan een leerling. "Ja hè. Dat mag ook. Hij kijkt ook heel leuk. Super!"

1200 vogels zijn nu klaar

Alle vogels bij elkaar vormen uiteindelijk het kunstwerk. Er zijn nu 1200 vogels klaar. Tot en met mei wordt er door heel Emmen gekleid. De tentoonstelling wordt in het Afrikahuis in het Rensenpark op 4 juli geopend.

Dit jaar is het 75 jaar geleden dat onze provincie bevrijd werd. Wil jij meer Drentse verhalen lezen over de Tweede Wereldoorlog en de bevrijding? Je vindt ze op drenthe.75jaarvrijheid.nl.

