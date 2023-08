Duizenden euro's om Joods monument in Hoogeveen op te knappen

Voor het herstel van het Joods monument aan de Zuiderweg in Hoogeveen wordt de knip getrokken. Het college van burgemeester en wethouders in de gemeente stelt dertigduizend euro beschikbaar om het op te laten knappen.

Het gedenkteken brokkelt af en krijgt steeds meer scheuren. Als er een strenge winter komt, vreest de gemeente dat ook platen en steenwerk gaan loslaten. Als er op tijd wordt ingegrepen kan dit nog voorkomen worden, zo is de overtuiging. Daarom is het bedrag opgenomen in de gemeentebegroting van volgend jaar, die dit najaar door de gemeenteraad wordt besproken.