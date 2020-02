Emmense (51) is bijvangst in onderzoek naar No Surrender

De vrouw zou begin 2016 haar handtekening onder een vervalst arbeidscontract hebben gezet om een huurwoning in Emmer-Compascuum te kunnen bemachtigen. Volgens de officier misleidde de vrouw de makelaar.

No Surrender

Zo'n eenvoudige zaak wordt doorgaans door de politierechter behandeld. Dat de vrouw nu voor drie rechters terecht moest staan komt doordat haar zaak een 'bijvangst' is in het grootschalig onderzoek naar drugs en geweld in het clubhuis van de (inmiddels verboden) motorclub No Surrender. Dit onderzoek, met de naam 'Akepa', loopt vanaf 2014 tegen oud-captain Henk Kuipers en medebestuursleden van de club. De kopstukken zijn inmiddels stuk voor stuk voor de rechtbank verschenen, maar alle zaken zijn nog niet afgerond.

Tijdens het onderzoek tegen Kuipers kwam in de tapgesprekken naar voren dat hij met zijn toenmalige vrouw een woning in Emmer-Compascuum wilde huren. Maar daarvoor was wel een vervalst document nodig. Dit werd via een 60-jarige zakenrelatie uit Sneek (en medeverdachte in het onderzoek Akepa) geregeld.

Loonlijst

De toenmalige echtgenote werd op de loonlijst van het bedrijf van de Sneker gezet. In werkelijkheid heeft ze nimmer een uur voor hem gewerkt. Laat staan dat er loon werd uitbetaald. De inmiddels ex-vrouw van Kuipers zei dat alles buiten haar om is gegaan. ,,Ik heb mijn handtekening gezet onder dat contract. Ja dat was dom. Verder weet ik van niets", zei ze vandaag tegen de rechters.

Volgens de officier van justitie had de vrouw beter moeten nagaan waarvoor zij haar handtekening zette. ,,Het financiële systeem staat of valt met de echtheid van documenten", zei de aanklager. Hij hield in zijn eis rekening met de ouderdom van de zaak. De advocaat van de vrouw pleitte voor vrijspraak.

Uitspraak over twee weken.