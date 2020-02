Veiligheidsregio in gesprek met boeren over brandveiligheid nieuwe stallen

Een van de agrariërs die de Veiligheidsregio Drenthe heeft uitgenodigd, is Bart van der Sterren. Hij vervangt een van de schuren van zijn kalkoenboerderij in Linde. "De stal is ruim veertig jaar oud, asbest op dak en brandgevaarlijk. Bij de bouw hebben ze behoorlijk veel hout gebruikt", zegt hij. Van der Sterren heeft naast de oude stal inmiddels een nieuwe staan. Die is brandveilig met speciale ruimtes voor de technische installaties. "Een brand in een stal is een nachtmerrie voor iedere boer. Dat wil je niet."

Te veel fouten

Ellard Roersma van de Veiligheidsregio Drenthe komt in zijn dagelijkse controles van stallen veel foute dingen tegen. "Stallen staan te dicht bij elkaar, installaties worden niet schoon gehouden, elektriciteit wordt aan elkaar geknoopt met als te gevolg te veel spanning op de draden en dan kan er brand ontstaan."

Bij de bouw van een nieuwe stal moet je als boer in je plannen rekening houden met de brandveiligheid. Vaak wordt pas achteraf gecontroleerd of dat wel op een juiste manier is gedaan. Als dat niet zo is, dan ontstaat er volgens Roersma frustratie. En dat wil je niet.

Handige tips

De Veiligheidsregio Drenthe heeft met pluimveehouder Van der Sterren verschillende gesprekken gehad over de stallen. De bouwplannen liggen dan op tafel. Het gesprek levert handige tips op, zo zegt Van der Sterren. "Vooral de bereikbaarheid van de stal, de afstand tussen de stallen en watervoorziening waren voor ons verhelderend."

Tussen een nieuwe en de oude stal ligt een strook gras. Op het moment dat een brandweerauto daar overheen rijdt, bestaat de kans dat de auto vast komt te zitten. "We hebben als Veiligheidsregio in dit geval ook geadviseerd om er een strook graskeien in te leggen.

Stal niet bereikbaar

Naast het bekijken van de bouwplannen, loopt de Veiligheidsregio Drenthe een rondje over het terrein. Daar wijst de brandweer de kalkoenhouder op nog wat aanpassingen die gedaan kunnen worden. Het zijn zaken waar Van der Sterren zelf nog niet bij stil had gestaan. En dat is precies waar het gesprek vooraf voor bedoeld is volgens de Veiligheidsregio. Ellard Roersma van de Veiligheidsregio hoopt dat meer boeren met nieuwbouwplannen zich van tevoren melden voor een gesprek over brandveiligheid. "We hopen, dat weten we natuurlijk niet zeker, dat het aantal stalbranden door deze manier van werken afneemt."

Sneller bouwen

Wanneer de bouw van de nieuwe kalkoenenstal in Linde kan beginnen is nog niet duidelijk, maar de brandveiligheid in het plan is in ieder geval in orde. Bart van der Sterren kan een gesprek met de Veiligheidsregio iedereen aanraden. "Het is een prettig gesprek. Beter dan een heel traject doorlopen en dat dan achteraf blijkt dat het toch anders moet. Dan kan je het beter vooraf weten."