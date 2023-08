Toch nog één keer Taribush Kuna: 'Kuna is gewoon de boel afzetten met een touwtje'

Liefhebbers hebben er lang op moeten wachten, maar volgend weekend is het dan eindelijk zover: de laatste editie van het Taribush Kunafestival in de bossen bij Lheebroek. Zij het in fors afgeslankte vorm. De organisatie wil afsluiten met hoe het ooit begon: met duizend bezoekers genieten van muziek, poëzie en theater.

Dat het festival uit zijn jasje was gegroeid werd de organisatie van het Kunafestival steeds meer duidelijk, zegt organisator Marthijn Wolting. In 2009 kwam er zo'n 1000 man af op het festival in het Nationaal Park Dwingelderveld. Tijdens de laatste edities waren dat er 10.000 meer. "Het werk in de organisatie kwam zover af te staan van hoe en waarom we begonnen zijn. Het was ooit gewoon een feestje, waar de backstage-ruimte voor de artiesten was afgezet met een touwtje. Dat werkte prima."

Afzetten met touwtje

Maar naarmate het festival groeide, werd dat steeds officiëler. "Er kwamen bouwhekken, controles. Veel overleggen met provincie, politie en gemeentes. Dat is niet des Kunas. Kuna is gewoon de boel afzetten met een touwtje."

En dus zou er in 2019 nog één keer een groot festival plaatsvinden, maar na twee geannuleerde festivals door de coronapandemie, trok de organisatie de stekker er helemaal uit. Maar een afscheidsfeestje moest er nog altijd van komen, legt Wolting uit. "Omdat we het festival een paar keer moesten annuleren, hebben we aan de bezoekers die al een ticket hadden gevraagd hun ticket te doneren."

Belofte inlossen

Van die donaties zou de organisatie binnen een paar jaar een feestje geven. En die belofte lossen ze volgende week in. "Omdat we dan toch al een feestje organiseren, dachten we: dan hebben we zoveel opgetuigd, dan kan een klein festival er ook nog wel achteraan", zegt Wolting.