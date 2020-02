Op zoek naar rode wouwen in Drenthe

Rode wouwen trekken al heel lang door Drenthe, maar sinds 2017 broeden ze hier pas. Vorig jaar werd één nest gevonden. Maar misschien hebben er wel veel meer rode wouwen in onze provincie gebroed. Na analyse van de waarnemingen op de site waarneming.nl denkt Christiaan de Vries dat er waarschijnlijk ook rode wouwen gebroed hebben in de omgeving van Assen. "Als je alle waarnemingen bekijkt van rode wouwen in het Drentsche Aa-gebied, dan zie je drie verschillende clusters. Het zou heel goed kunnen dat dat drie verschillende broedparen geweest zijn. Ook als je de foto's bekijkt van de rode wouwen het afgelopen jaar, dan zie je dat het heel vaak dezelfde vogels zijn. Dat kun je zien aan bijvoorbeeld beschadigingen van het verenkleed en aan de leeftijd van de vogels. In totaal zijn er zeven plekken in Drenthe waar vorig jaar vaak rode wouwen gezien zijn."

De rode wouw (Rechten: Saxifraga/Mark Zekhuis)

Groot maar stiekem

Rode wouwen zijn grote, opvallende roofvogels. Ze meten van vleugelpunt tot vleugelpunt 1.60 tot 1.80 meter en het zijn opvallend slanke, sierlijk vliegende vogels met een heel kenmerkend verenkleed. Geen vogel die je zo maar over het hoofd ziet. Toch valt het niet mee om uit te zoeken of en waar ze een nest hebben. Want tegelijkertijd kunnen ze zich heel stiekem gedragen door weg te duiken achter bomen en dan zijn ze plotseling verdwenen.

Vogelaar Arend van Dijk ontdekte het eerste nest van de afgelopen jaren in Drenthe bij Vledder en hij kan erover meepraten: "Ik heb toen heel vaak achter die wouwen aangezeten. Zag je er eentje vliegen en dan dacht je: 'die gaat naar zijn nest' maar dan dook-ie achter een paar bomen en was hij verdwenen. 't Kostte heel veel tijd om het nest te vinden."

Zittende vogels

Vliegende vogels achterna zitten heeft dus niet zoveel zin. Tijdens de rode wouwen-avond vertelde Johan Bos hoe hij het heeft aangepakt in Saarland. "Je moet eerst op zoek gaan naar geschikt broedgebied. Rode wouwen broeden graag aan de rand van bossen, niet midden in een bos, of in een beekdal. En ze hebben een hekel aan verstoring. Je moet dus op zoek gaan naar stille bosjes die niet of nauwelijks te bereiken zijn. En dan is het zaak om goed te kijken. Want ze zitten graag in een boom in de buurt van het nest. Als je in deze tijd van het jaar een wouw ziet zitten is de kans groot dat-ie in de buurt broedt".

En dat is wat er de komende tijd gaat gebeuren. Christiaan de Vries: "We gaan met kijkers en telescopen geschikte bosranden afzoeken in de hoop dat we geschikte broedplekken vinden." En dat moet nu gebeuren, want de eerste rode wouwen zijn alweer terug uit hun winterverblijf rond de Middellandse Zee.

Lees ook: