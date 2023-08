Grote hagelstenen tijdens storm Italië vernielen auto van familie uit Ruinen

Er zat niks anders op dan snel de caravan in te duiken met de familie om te schuilen. "Twee van onze familieleden sliepen in een tentje, de hagelstenen gingen daar dwars door het doek heen", vervolgt hij. In totaal duurt de bui drie minuten, maar voor de familie voelt het aan als een half uur. "Dan ga je kijken wat voor schade is aangericht. De auto is kapot en onze caravan is flink beschadigd. Daarnaast is iedereen enorm geschrokken, niet leuk."

Lotgenoten

De volgende ochtend besluit hij om de hulptroepen in te schakelen, maar dat blijk geen succes. "De ANWB kan je niet helpen, omdat schade geen pech is. De alarmcentrale van de verzekering verwijst je door naar een Nederlandse glasspecialist die in het buitenland een aantal filialen heeft. Maar je krijgt niemand te pakken, omdat de lijnen overbelast zijn. Je weet totaal niet waar je aan toe bent."

Dus besluit hij met zijn gebutste auto toch naar Nederland te rijden. "Op een gegeven moment moet je toch wat. Je rijdt voorzichtig 90 kilometer per uur achter de vrachtwagens. Ik had er zelf niet zoveel problemen mee, maar mijn familie vond het minder leuk vanwege de kapotte voorruit."

Onderweg komt hij tientallen anderen gezinnen tegen die dezelfde problemen hebben. Nederlanders, Denen, Duitsers, allemaal kampen ze met schade van de hagelbuien in Italië. "Ook zij hebben geprobeerd om hulp in te schakelen, maar dat lukt niet. Bij elk tankstation kom je elkaar weer tegen. Op een gegeven moment noem je elkaar maar lotgenoten als grapje."

'Doet zeer'

De auto van de familie uit Ruinerwold staat inmiddels bij Dijkman Autoschade in Meppel. Het is het eerste voertuig met schade opgelopen in Italië dat wordt hersteld. "Maar in totaal hebben we zo'n zes meldingen binnengekregen", legt bedrijfsleider Ramon Dijkman uit. "Ik denk dat het er nog veel meer gaan worden." Het bedrijf heeft drie filialen in Noord-Nederland. De teller staat in totaal op ongeveer 27 meldingen.