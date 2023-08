Lessen uit natuurbrand Wateren: Sneller stookverbod en andere beplanting

Bewustwording neemt toe

Theo de Jong adviseur natuurbrandbeheersing bij de Veiligheidsregio Drenthe (VRD) ziet dat ook. "De bewustwording neemt toe, ook door de klimaatverandering. Het wordt makkelijker om het gesprek met elkaar aan te gaan. Maar het blijft wel een uitdaging. De doelen komen niet altijd overeen."

Belangen botsen bijvoorbeeld op het gebied van toegankelijkheid van natuurterreinen. Om soorten te beschermen en ongewenst gemotoriseerd verkeer te weren zijn sommige paden afgesloten. Iets waar burgemeester Rikus Jager van gemeente Westerveld huiverig voor is. "Dat is frustrerend, maar ik vraag mij ook wel eens af wat dat betekent voor de veiligheid. Kunnen hulpdiensten het gebied in? Hebben die een sleutel nodig? Hoeveel seconden gaan daarmee verloren? Dat vind ik moeilijk in te schatten. Ik voel er wel wat voor om dit een keer te oefenen."

Toegankelijkheid natuurterreinen

Is het nu dan slecht bereikbaar? "We hoeven niet elk klein paadje in te kunnen', legt De Jong uit. "De grote paden moeten wij op komen. In het ene gebied gaat dat beter dan in het andere gebied." Vooral de grond rond de overgang van een gebied noemt De Jong een cruciale plek voor de brandweer. "Het belangrijk dat we daarbij kunnen."

Met terreinbeheerders worden daarover vaak en intensief gesprekken gevoerd. "In een stiltegebied is dat wel eens lastig. Prima, maar dan duurt het langer", vertelt De Jong. "Die verantwoordelijkheid ligt bij de terreinbeheerder. De andere kant is dat je altijd bepaalde risico's zult houden. Mensen moeten ook hun eigen verantwoordelijkheid nemen."

Zoer benadrukt dat ook boswachters een rechtstreekse verbinding met de meldkamer hebben. "Als er een brand is, dan zijn onze collega's er ook en worden de slagbomen open gezet. De lokale brandweer heeft ook de sleutel. Desnoods zetten ze er een kettingzaag in, dat zijn secondes. Daar doen we niet moeilijk over, maar je moet er wel serieus over nadenken dat je geen onnodige hindernissen opwerpt die dat te sterk vertragen."