Onrust op gemeentehuis Emmen om bonussen managers

Er is onrust op het gemeentehuis in Emmen ontstaan, nadat vier managers een eenmalige bonus van duizend euro bruto hebben gekregen.

Dit schoot bij veel ambtenaren in het verkeerde keelgat, die er via intranet achterkwamen, vooral omdat de gemeente Emmen in financieel zwaar weer verkeert en ook een selectieve vacaturestop heeft ingelast. Ook wordt er bezuinigd en wethouder Jisse Otter vergelijkt de ambtelijke organisatie met een 'uitgeknepen citroen'.

Bonus teruggeven

De topambtenaren hebben de bonus gekregen, omdat zij de taken van de vertrekkende gemeentesecretaris op zich hebben genomen. Sinds halverwege januari is Marjolein Plantinga begonnen als gemeentesecretaris.

De zogeheten concernmanagers hebben het geld inmiddels teruggegeven. "Er is veel commotie om de bonussen ontstaan", zegt wethouder Jisse Otter. "Dit is een eenmalige beloning die een medewerker kan krijgen als hij iets extra's heeft gedaan. Ik begrijp de commotie en ik denk dat ze er heel verstandig aan hebben gedaan om de bonussen terug te geven."

"Zoals alle gemeenten, heeft ook deze organisatie al jaren te maken met meer taken, minder geld en daardoor een hoge werkdruk", reageert gemeentesecretaris Marjolein Plantinga. "Niet alle vacatures zijn vanwege bezuinigingen ingevuld en er wordt knetterhard gewerkt. We begrijpen heel goed dat een bericht hierover dan helemaal verkeerd gaat. Wat nu belangrijk is, is dat we samen met de managers en het personeel in gesprek gaan over de frustratie die er is. Dat gaan we doen."