Verslaggever Elly Smit vermant zich tussen de koeien op de knapzakroute

Elly Smit loopt de komende week kriskras door Drenthe. De hele week staat de Radio Drenthe-rubriek Op Tjak in het teken van knapzakroutes. De routes lopen over oude bospaden, langs beekjes en door dorpskernen. Iedere dag loopt Elly een route van 15 tot 20 kilometer. Onderweg doet ze verslag van haar tocht en de mensen die ze onderweg ontmoet.

Vandaag start de tocht bij MFC De Badde in Annerveenschekanaal. Een route van 18 kilometer die via het waterwingebied bij Annen en het Annermoeras, via Oud Annerveen terug naar Annerveenschekanaal.

Na een nare ervaring met een stier die vorig jaar achter Elly aan zat, maakt ze zich een beetje zorgen om de koeien bij het Annermoeras. "Je kunt er gewoon rustig omheen lopen", zegt Henk Dokter. Hij laat zijn koeien grazen in het gebied. "Het probleem is vaak een dikke stier erbij. Maar die hebben wij niet. Er is absoluut geen gevaar. Het bint dikke old wieven."