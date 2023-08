Taakstraf voor snelheidsduivel in Emmen

Een 26-jarige man uit Emmen moet voor een forse snelheidsovertreding in de Hondsrugtunnel in Emmen een taakstraf van 40 uur uitvoeren. De man reed 145 kilometer per uur, waar 50 mocht. "Volstrekt onverantwoord", zei de rechter tegen de twintiger.

De snelheidsduivel werd opgepikt door een lasergun. Een betrouwbaar meetmiddel, zei de officier van justitie. De twintiger zat achter het stuur, de eigenaar van de auto zat naast hem. Hij mocht de wagen even uitproberen. "In de tunnel was op dat moment niemand. Geen auto voor of achter ons. Ik trapte even het gas in. En wat er gebeurde was onbeschrijflijk", zei de Emmenaar. Hij schrok zich 'de blubbers'.

'Mooi man'

De bijrijder zei tegen de politie: "Het ging zo hard, mooi man." De agenten kregen daardoor niet de indruk dat de mannen ontdaan waren. De Emmenaar verzekerde de rechter dat hij heel veel spijt had en zich enorm dom voelde. Zijn rijbewijs werd hem direct afgepakt voor de duur van zes maanden. Hij kreeg het document na vier maanden al terug. Hij moest dan wel een cursus gedrag in het verkeer volgen bij het CBR.

Opnieuw kwijt

De man verscheen niet op zijn eerste cursusdag, waarop zijn rijbewijs opnieuw is ingenomen. Hij heeft dat nodig om naar zijn werk in Emmen te komen, zei de Emmenaar. "Fietsen is ook heel gezond", zei de rechter. De officier van justitie eiste een boete van 2000 euro en een rijontzegging van zes maanden, waarvan twee maanden voorwaardelijk. Een passende straf, zei de rechter. Vanwege de financiële situatie van de twintiger zette zij de boete om in een taakstraf van 40 uur.