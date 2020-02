Annuleren om corona op je vakantiebestemming? Dat is niet altijd gedekt

De meeste annuleringsverzekeringen richten zich doorgaans alleen op de verzekerde zelf, zegt woordvoerder Oscar van Elferen van het Verbond van Verzekeraars. "Bijvoorbeeld als er voordat je op reis gaat iets met jezelf gebeurt, of met je ouders, waardoor je niet op vakantie kunt. Veranderende omstandigheden in het gebied waar je naartoe reist, zijn meestal geen reden om een beroep te doen op de annuleringsverzekering", aldus Van Elferen. Dat geldt ook voor reizen binnen Nederland.

Epidemie niet gedekt

Net als natuurrampen en terrorisme wordt schade door epidemieën niet gedekt door de basisverzekering. Dat is volgens het Verbond van Verzekeraars zo omdat de schade bij zo'n gebeurtenis enorm kan oplopen. Als veel mensen dan een beroep kunnen doen op hun verzekering, kunnen verzekeraars in financiële problemen komen.

Ook het Calamiteitenfonds, waarbij je terecht kan als een reisorganisatie de reis aanpast of annuleert, keert ook geen vergoeding uit voor schade die is opgelopen door het coronavirus.

Onverzekerd op reis

De woordvoerder benadrukt dat iedere verzekeraar aanvullende pakketten aanbiedt waarin bijvoorbeeld annuleren vanwege een negatief reisadvies wel vergoed wordt. Wel is het dan belangrijk dat een reisadvies is veranderd na het boeken van de reis. Wie naar een plek reist waarvoor vanwege het virus een negatief reisadvies geldt, loopt het risico onverzekerd op reis te gaan. Verandert het reisadvies terwijl je al op reis bent, dan geldt de reisverzekering nog wel.

Wat ook vergoed wordt, zijn volgens Van Elferen de extra kosten die ontstaan als je gedwongen langer op je vakantiebestemming moet blijven. Een voorbeeld is de groep Nederlanders die twee dagen geleden verplicht in quarantaine werd gezet in een hotel op Tenerife. Zij moeten daar blijven omdat bij een 69-jarige Italiaan die in het hotel verbleef het coronavirus is vastgesteld. Van Elferen: "De kosten van langer verblijf en bijvoorbeeld eten en drinken worden vergoed, maar daar zit wel een maximum aan. Hoe hoog dat bedrag is, verschilt weer per verzekering."

Mensen die al op reis zijn en vanwege het coronavirus terug naar Nederland willen, moeten hun repatriëring volgens het Verbond van Verzekeraars meestal zelf betalen. Alleen als er een medische noodzaak is, bijvoorbeeld omdat de medische voorzieningen niet goed zijn, worden die kosten via de verzekeraar vergoed. Ook dat is overigens weer afhankelijk van het pakket dat is afgesloten bij een verzekeraar.

Cruciaal moment

De bestrijding van het coronavirus heeft een cruciaal moment bereikt, zegt topman Tedros Adhanom Ghebreyesus van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Hij wil dat landen de inzet om verdere verspreiding tegen te gaan verdubbelen.

"Het is geen tijd voor angst, het is tijd om actie te ondernemen en te voorkomen dat mensen worden geïnfecteerd. Zo kunnen levens worden gered", aldus Tedros bij een persconferentie. Het aantal besmettingen wereldwijd staat op ruim 82.000 en het dodental op 2810.

Hoe gevaarlijk is het coronavirus eigenlijk? De NOS legt het uit in onderstaande video.