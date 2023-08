Wildlands is voor een ochtend een tropische sportschool voor Solar Racing Team

Teamcoach Erik Westerhoff weet dat mariniers in Nederland weleens gebruikmaken van tropische kassen in de dierentuinen, om zo in een jungleklimaat te oefenen. Zijn student Camiel komt uit Emmen en mailde daarom Wildlands met de vraag of ze een keertje in Jungola, de tropische kas, konden trainen en dat mocht.

Vijftig graden in de cockpit

"De race zelf is vrij eentonig", legt Westerhoff uit. "Het is een lange, rechte weg door de outback van Australië. We volgen een extra trainingsprogramma met de coureurs van de zonneauto, omdat ze natuurlijk een paar uur achter elkaar in de cockpit zitten." Student Camiel vult aan: "In zo'n auto kan het wel vijftig graden worden."

Voor Wildlands is het een bijzonder verzoek, vertelt woordvoerder Hanneke Wijshake: "In de vlindertuin in de oude dierentuin hebben jaren geleden ook weleens militairen getraind, maar zoiets als dit komt eigenlijk niet voor. Omdat het een mooi, duurzaam initiatief is, hebben we gezegd: kom maar een keer trainen, maar dan wel voor openingstijd."