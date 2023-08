Mogelijk geen Indonesische zorgstudenten naar Twente, na onrust in Drenthe

De komst van Indonesische studenten naar Twente is onzeker geworden, omdat de Arbeidsinspectie onderzoek doet naar de omstandigheden waaronder studenten in Drenthe hun werk moeten doen. Vier zorgorganisaties van Zorgschakel Enschede maakten dit voorjaar bekend dat ze naar Drents voorbeeld studenten zouden halen om een opleiding tot HBO-verpleegkundige te volgen.

Daarmee wilden de organisaties het personeelstekort aanpakken, schrijft RTV Oost . Uitgangspunt was dat de studenten naast hun studie als verzorgende aan de slag zouden gaan in de wijkverpleging en verpleeghuizen in de regio. Het moest leiden tot verminderde werkdruk bij het bestaande personeel.

Onrust en klachten

Maar de Arbeidsinspectie stelde een onderzoek in, na berichten op deze site. Studenten beklaagden zich dat ze oneerlijk worden behandeld, te lange werkdagen moeten maken, niet genoeg begeleiding krijgen en niet durven klagen.

Op 10 augustus spreekt de Arbeidsinspectie met Yomema, de organisatie die de Indonesische studenten naar Drenthe heeft gehaald. Bekeken wordt onder meer of de klachten in Drenthe niet op zichzelf staan en er meer ontevreden studenten zijn, of dat het wellicht een actie is van een enkeling.

Gedurende het onderzoek door de Arbeidsinspectie heeft de IND een studentenstop afgekondigd en worden er geen visa verstrekt. De resultaten van het gesprek van 10 augustus zijn straks cruciaal om te bepalen of er in de toekomst alsnog Indonesische studenten naar Twente kunnen komen.

Nog niet ingeroosterd

Lex Smetsers is bestuursvoorzitter van Livio, een van de vier zorgorganisaties die de Indonesische studenten naar Twente willen halen. Ook was hij in het eerste half jaar van 2021 betrokken bij de inzet van de Indonesische studenten in Drenthe, waar hij destijds werkte.