Nieuwe stappen tegen overlast Duurzaam Verblijf in aantocht

Over deze afspraken wordt al jaren in de gemeente gesproken. De patiënten van Duurzaam Verblijf veroorzaken overlast. Van poepen en plassen in de tuin bij inwoners tot diefstal en agressie in het centrum van Beilen.

Verontrustende berichten

De problemen werden erkend, er werd voorzichtig gesproken over de inzet van extra handhavers, maar echte daadkrachtige oplossingen bleven volgens oppositiepartij Gemeentebelangen Smilde, Beilen Westerbork tot dusver uit.

Gemeenteraadslid Niels Maagd ontvangt nog steeds veel verontrustende berichten en diende daarom een voorstel in dat verder ging dan het aankaarten van het probleem. "Deze motie kan gezien worden als een laatste signaal alvorens over te gaan tot een oproep tot sluiting van het Duurzaam Verblijf. Iedereen is de overlast zat."

Maar de gemeente heeft niet stilgezeten vertelt de wethouder en het voorstel werd daarom ook niet gesteund. "We hebben een wet verplichte GGZ waar we mee bezig zijn, een psycholance waar we actief mee zijn, ook hebben we afspraken met de wijk- en buurtverpleging Noorderhoek versterkt en we hebben ook afgelopen zomer voor het eerst een gebiedsverbod ingezet en dat heeft ook echt wel geholpen."

Nieuwe samenwerking

Volgens de wethouder werd de zaak bemoeilijkt door de privacy van patiënten en het medisch beroepsgeheim van medewerkers van de GGZ. De gemeente kreeg onvoldoende zicht op welke patiënten er nou overlast veroorzaakten en kon daardoor moeilijk maatregelen treffen.

De nieuwe samenwerking die volgt in maart tussen de gemeente, politie, openbaar ministerie en de GGZ kan dat wel. Daar wordt gebruik gemaakt van een persoonsgebonden aanpak (PGA). "Daarbij is niet het uitgangspunt dat we van iedereen alles meteen mogen krijgen, maar als wij signaleren dat er overlast is, dat we dan de gegevens willen hebben", aldus wethouder Bouwman.

