OM eist vijf jaar cel voor schietincident Ten Oeverstraat Hoogeveen

Voor poging tot doodslag en verboden wapenbezit is tegen een 27-jarige man uit Hoogeveen een celstraf van vijf jaar geëist. De man heeft bekend dat hij 12 februari vanuit een kelder aan de Ten Oeverstraat in Hoogeveen op een 28-jarige man schoot. Er raakte niemand gewond.

Hij wilde de ander niet raken, zei de verdachte tegen de rechter. Volgens hem wilde de ander juist de woning binnendringen. Hij voelde zich daardoor bedreigd, verklaarde hij.

Er speelde al wekenlang een conflict tussen de twee mannen. De verdachte beweerde dat er bij hem was ingebroken en de 28-jarige man waarop uiteindelijk werd geschoten, zou daar een rol in hebben gespeeld. Het wapen had de verdachte aangeschaft omdat hij via internet werd bedreigd, zei hij.

Deur ingetrapt

Die vroege ochtend in februari werd er bij hem op de kelderdeur geslagen en geschopt. De Hoogevener had daar zijn onderkomen. Een mancave, zei hij hierover. De deur werd ingetrapt, vertelde hij aan de rechter. "De schroeven vlogen door de lucht." Hij had een doorgeladen pistool in zijn hand en toen de ander de trap weer oprende schoot hij.

"Ik schoot bewust mis", zei de man, die wist dat het wapen was doorgeladen. In het begin verzweeg hij tegenover de politie dat hij had geschoten, later wees hij het wapen alsnog aan. De schietpartij werd vastgelegd op camera, maar de schutter wiste de beelden direct na het incident. Dat was een domme actie, zei hij zelf hierover.

Klemgereden

Kort voor het incident zocht de Hoogevener de vriendin van het slachtoffer op. Hij wilde zijn adres. De vrouw vertelde haar vriend dat ze daarbij was klemgereden. De vriend ging daarop verhaal halen en kreeg als antwoord een kogel op zich afgevuurd.

De verdachte voelde zich klemgezet, zei hij. "Ik kon geen kant op. In de kelder is geen andere uitweg", zei de 27-jarige Hoogevener. Hij schoot om de ander weg te jagen. "Ik was in paniek", zei de man.

De officier van justitie vond het verhaal van de verdachte, dat hij schoot uit noodweer, niet geloofwaardig. Nergens blijkt uit dat het slachtoffer binnenkwam om aan te vallen, stelde de officier. Toen het slachtoffer het wapen in de hand van de Hoogevener zag, vluchtte hij weg. Er was daarom geen reden meer om te schieten, zei de aanklager.

Buitenproportioneel

De officier van justitie noemde het een heftig incident in een krappe ruimte. Hij vond het niet verstandig van het slachtoffer om de ander in die ruimte op te zoeken. Maar de reactie hierop, het afvuren van een pistool, is buitenproportioneel, zei hij. De Hoogevener heeft een al strafblad.

Om de kans op herhaling te verlagen zou de man na zijn celstraf nog een lange tijd onder toezicht moeten staan. De vordering van 5000 euro is toewijsbaar, zei de aanklager. De advocaat van de Hoogevener vond poging tot doodslag niet bewezen, en noemde de geëiste straf daarom te hoog.