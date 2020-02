Panden streng bewaakt na inval op tien locaties in het Noorden

In Drenthe zijn invallen gedaan in panden in Roden, Beilen en Hoogeveen. Vlak over de provinciegrens in Stadskanaal en Marum zijn ook invallen gedaan door de politie. In Friesland was er vlak over de grens een inval in Oosterwolde.

Om wat voor politieonderzoek het gaat is niet bekend. Omdat de politie het onderzoek bij daglicht wil doen, gaat het onderzoek overdag verder. Tot die tijd worden de panden bewaakt.