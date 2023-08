Tennet mag beginnen met bouw hoogspanningsstation Veenoord

TenneT en Enexis kunnen aan de slag met de bouw een groot stroomstation aan de Boerdijk in Veenoord. Dit besliste de Raad van State vandaag in een definitieve uitspraak over het bestemmingsplan. Tennet wil volgend jaar beginnen met de werkzaamheden.

Bewoners van Veenoord zijn bang voor een continu bromgeluid in en rond hun huis. Ze vroegen eerder deze maand bij de Raad van State om schorsing van het bestemmingsplan. De gemeenteraad van Emmen gaf eerder al groen licht aan netbeheerder TenneT.

Capaciteit nodig

Het verzoek van de omwonenden is afgewezen en hun beroep is ongegrond verklaard. De gemeente moet nog wel een kleine wijziging in het bestemmingsplan opnemen maar dat heeft verder geen gevolgen voor de bouw van het stroomstation.

Het gaat om een 380 kV-hoogspanningsstation op een stuk grond van 15 hectare bij de afrit Boerdijk van de A37. Het stroomstation is volgens netbeheerder TenneT nodig omdat de capaciteit van het stroomnet in Zuidoost-Drenthe te klein is. Er is geen ruimte om nieuwe duurzame energiebronnen aan te sluiten.

Vercammen-curve

De omwonenden voorspellen dat ze gezondheidsklachten gaan krijgen van laagfrequent geluid. Ze hadden alternatieve bouwlocaties aangedragen zoals aan de Doemsdiek. Volgens Emmen en eigenaar TenneT zal er echter geen geluidhinder zijn in de woningen.