Rechter bestraft Pool met mildere werkstraf voor veroorzaken dodelijk ongeval bij Ruinen

Een 21-jarige man uit Polen is voor het veroorzaken van een dodelijk verkeersongeval op de N375 bij Ruinen veroordeeld tot een taakstraf van 150 uur. Tegen hem was een taakstraf van 240 uur geëist. Wel is hij een jaar lang zijn rijbewijs kwijt. Dit had het Openbaar Ministerie (OM) ook voorgesteld.