Drentse boeren kunnen wel wat zon gebruiken, maar nog geen angst voor mislukte oogst

Voor vakantiegangers niet de prettigste zomer met alle regenval in juli, maar boeren zijn juist blij met al het vocht in de grond. Toch kijken zij nu ook voorzichtig weer uit naar een paar weken strak blauwe lucht en zomerse temperaturen.

Als akkerbouwer heeft Erik Emmens uit Zeijen verschillende gewassen op zijn grond staan: van aardappelen tot suikerbieten en van uien tot graan. De regen van de afgelopen tijd was een geschenk uit de hemel, vertelt de boer, die tevens regiobestuurder is bij LTO Noord. "We hebben juist een heel droog voorjaar gehad, dus de regen was super welkom. Normaal moeten we vaak beregenen, dat hoeft nu niet."

Droog oogsten

Zijn gewassen varen er wel bij. Het graan is inmiddels bijna rijp om geoogst te worden en daarvoor heeft de boer een paar zonnige, warme weken voor nodig. "Het graan is rijp, maar het moet droog binnengehaald worden. Het is niet te oogsten als het nat is. Dan wil het niet door de machine en dan gaat het rotten."

En ook de speciale sensoren die Emmens in zijn grond heeft staan, geven aan dat de bodem inmiddels vochtig genoeg is. Maar zorgen dat zijn oogst mislukt, heeft hij niet. "Daar raak ik niet direct van in paniek. Dan moet je geen boer worden, want je hebt het weer nou eenmaal niet in de hand. Het zou mooi zijn als we weer een paar mooie, zonnige weken krijgen. Maar dat komt vast goed, het is altijd nog goed gekomen."

Geleidelijke regenval nodig

Arend Steenbergen is eveneens regiobestuurder bij LTO Noord en ook hij ziet nog geen reden tot paniek. "Het is voor sommige gewassen maar de vraag of dit genoeg is, gezien het vochttekort van de afgelopen maanden. Veel regen in één keer voert juist snel af, je hebt geleidelijke regenval nodig. Dus dit type regen is juist goed voor heel veel gewassen, zoals maïs en aardappelen."

Op andere plekken in het land wordt wel gevreesd voor een mislukte oogst, maar daar gaan Emmens en Steenbergen nog niet vanuit. De neerslag kan lokaal erg verschillen, benadrukt Emmens. "In Drenthe valt het nog wel mee, maar op andere plekken kunnen veel grotere buien zijn gevallen."

Dat zei ook Sander Habing van het Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) vorige week. Het grondwaterpeil is zelfs nog wat lager dan normaal in deze tijd. "In Drenthe is gewoon nog niet zoveel regen gevallen", stelde hij.

Problemen niet overal voorbij

En uit de droogtemonitor van de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) blijkt dat de problemen door de droogte nog niet overal voorbij zijn. Zo is de grondwaterstand op veel plaatsen nog te laag en blijven sproeiverboden gelden. Het neerslagtekort is wel flink gedaald en nadert nu een normale stand voor de tijd van het jaar, meldt de droogtemonitor.