Spitse met Oranje groepswinnaar na royale zege op Vietnam

De voetbalsters van Oranje hebben met veel overtuiging gewonnen van WK-debutant Vietnam. Door de 7-0-zege blijft het elftal van aanvoerder Sherida Spitse regerend wereldkampioen Verenigde Staten voor in de groep. De Emmense kreeg in de 73ste minuut rust en werd vervangen door Caitlin Dijkstra.

De buit was toen al lang en breed binnen. De verdediging van Oranje had in de rust al kunnen gaan douchen: het stond toen al 5-0. De eerste goal viel in de achtste minuut en kwam van de voet van Lieke Martens. De score liep in een half uur op naar 4-0, met Lieke Martens, Katja Snoeijs, Esmee Brugts en Jill Roord als doelpuntenmakers.

In de tweede helft ging het gas er een beetje af, in elk geval van de doelpuntenmachine. In de tweede helft scoorden Brugts en Roord beide nog een keer, voor het oog van 8.000 toeschouwers in Dunedin. Ook maakte de 17-jarige Wieke Kaptein haar debuut, en werd zo de jongste Nederlandse voetballer ooit op een WK.

Geen Zweden, hoopt Oranje

Door de ruime overwinning en het gelijkspel van de VS tegen Portugal (0-0), wordt Oranje groepswinnaar in groep E. Daar had Oranje ook op gehoopt: als Zweden zoals verwacht als winnaar van groep G uit de bus komt, ontloopt Nederland de confrontatie met de sterke Scandinaviërs. De VS krijgt daar waarschijnlijk de handen vol aan.