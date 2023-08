Oranjedorp vangt bot bij bezwarencommissie met distributiecentrum

Een groepje dorpsbewoners toog daarom in juni naar de bezwarencommissie in een poging om de komst van deze 'Berlijnse Muur' af te wenden. Het gebouw komt aan de Alexander Bellstraat op Bedrijvenpark A37, dat tegen Oranjedorp aan ligt.

De commissie loopt in haar oordeel alleen tegen zaken aan omtrent archeologisch onderzoek en reclame-uitingen aan het pand. Hiervoor dient de gemeente nieuwe voorschriften op te stellen. Het gaat om bescheiden aanpassingen. Het is in ieder geval geen reden om de vergunning in te trekken, oordeelt de commissie.