Bewoners Camping Anloo woest dat gemeente bewoning wil aanpakken

De gisteravond aangekondigde actie valt de Stichting Belangenbehartiging Gebruikers Camping Anloo 'rauw op het dak'. "Na het stukje succes wat we net aan het opbouwen waren, gaat de gemeente nu vol gas erin om de mensen van de camping weg te bulldozeren", aldus een boze woordvoerder Henri Dijksterhuis van de Stichting.

'Waar is de medemenselijkheid?'

"Nog geen maand geleden zei de gemeente dat aanpak van permanente bewoning, met alles wat er aan de hand was met de stroomafsluiting, geen issue was. En nu ineens wel. Waar is de medemenselijkheid gebleven."

Gisteravond zei burgemeester Anno Wietze Hiemstra dat de crisissituatie op de camping wat hem betreft weer voorbij was. "De situatie is weer genormaliseerd en dus zal de handhaving op permanente bewoning weer worden geïntensiveerd. Mensen die permanent op de camping wonen, kunnen binnenkort een brief verwachten", aldus burgemeester Hiemstra. Het gaat dan om een groep van zo'n dertig mensen. Tegen een aantal van hen loopt al een handhavingsprocedure. Sinds 2013 is de gemeente al bezig om permanente bewoning aan te pakken, maar dat traject verloopt moeizaam.

Sociaal en psychisch leed

De bewoners hebben zich sinds vorige week verenigd in de nieuwe Stichting Belangenbehartiging Gebruikers Camping Anloo. Zo is er geregeld dat tot 1 april het water blijft stromen en een dieselaggregaat de pompen voor het riool in beweging houdt.

Dijksterhuis vindt helemaal niet dat de crisissituatie daarmee ten einde is. "De situatie hier heeft omvangrijk sociaal en psychisch leed berokkend. En ook financieel is er grote schade. Mensen hadden tienduizenden euro's geïnvesteerd in hun stacaravan of chalet, en sommigen die noodgedwongen weg moesten hebben die voor een schijntje weg moeten doen."

Onbehoorlijk bestuur

Dijksterhuis rept over 'onbehoorlijk bestuur'. "De gemeente heeft na de stroomafsluiting er tijdelijk voor gezorgd dat de rioolpompen konden blijven draaien dankzij een noodaggregaat. Maar de gemeente stopte maandag met de betaling, wij hebben dat overgenomen. Zou dat niet gebeurd zijn, dan zou het riool bij flinke regenbuien overstroomd zijn, en de stront het bos zijn ingelopen. Dan spreek je van bodemverontreiniging", zegt Dijksterhuis.

"De curator van de camping heeft geen geld, dat wist de gemeente, en toch stopt ze met financiering van dat aggregaat", vervolgt hij. "Dan zou de gemeente dus verantwoordelijk zijn voor bodemvervuiling. De vraag is of een gemeente zich dat kan permitteren."

Stroomafsluiting rechtvaardig?

Ook wil de stichting laten onderzoeken of het elektriciteitsnetwerk inderdaad niet deugde en stroomafsluiting door Enexis ook echt gerechtvaardigd was. "In wintertijd stroom eraf halen, omdat het onveilig zou zijn. Was dat inderdaad wel zo, en is het dan in wintertijd een deugdelijk besluit", vraagt Dijksterhuis zich af.

De stichting wil een technisch installatiebedrijf ernaar laten kijken. Ook hoopt de stichting dat er juristen zijn die in de situatie van Camping Anloo willen duiken. "Ik hoop dat er juristen zijn die uit oogpunt van medemenselijkheid zeggen, hier duiken we in. Want is het allemaal wel gerechtvaardigd wat hier gebeurt, of is het onbehoorlijk bestuur."

Camping Anloo is medio januari failliet verklaard. Er is een schuld van meer dan een miljoen euro. Maar de grote problemen ontstonden toen Enexis twee weken later het elektriciteitsnetwerk afsloot wegens brandgevaar. Tientallen bewoners wonen permanent op de camping, omdat ze geen andere plek hebben en al hun geld in hun huisje zit. Veel recreanten hebben hun chalet al opgehaald. Maar op het terrein staan tientallen chalets die in particuliere handen zijn. De Stichting Belangenbehartiging Gebruikers Camping Anloo probeert nu de camping draaiende te houden voor de komende tijd.

