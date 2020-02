Grace Pettis komt uit een muzikale familie uit het kleine plaatsje Lookout Mountain in Alabama. Haar vader, Pierce Pettis, is een gewaardeerd songwriter die o.a. nummers voor Garth Brooks schreef. En ook haar beide broers zijn muzikaal actief. In 2009 verscheen haar debuutalbum en in 2012 verscheen het album, Two Birds. Ze speelde samen met anderen in Nobody's Girl en binnenkort is ze solo, samen met Rachel Laven, live te zien en te horen in 't Keerpunt in Spijkerboor.