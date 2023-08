OM: Emmenaar (41) kopstuk in omvangrijke drugslijn Zuid-Amerika

Een 41-jarige Emmenaar zit vast voor het importeren van grote hoeveelheden cocaïne uit Zuid-Amerika. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) heeft de man een belangrijke rol gespeeld bij het binnenhalen van 1489 kilo cocaïne, met een straatwaarde van 77 miljoen euro. Dit kwam naar voren tijdens de eerste inleidende zitting over deze zaak.

In de periode van 2019 tot 2021 wist justitie drie ladingen coke (bijna 950 kilo in totaal) te onderscheppen. Wie hierachter zaten bleef nog onduidelijk. Totdat de politie versleutelde chatberichten (Sky-ECC) wist te kraken. Een bulk aan chatinformatie vormde de basis voor het onderzoek 'Lageren'. Twee accounts worden door het OM gelinkt aan de veertiger uit Emmen. In die berichten, met talloze foto's, wordt gecommuniceerd over ladingen coke in bananendozen en avocado's.

Paniek

Volgens de officier van justitie is de Emmenaar diegene die in de chatberichten de lakens uitdeelt. "Hij onderhandelde over de prijzen, over de ladingen en het uithalen van de transporten", zei de aanklager. Een van de onderschepte berichten, vermoedelijk van de Emmenaar, was daarover overduidelijk: "Bro, ik bepaal wat er gebeurt, het is mijn opzet, mijn mensen". Een lading van 542 kilo ging succesvol door naar de afnemers.

Over de drie onderschepte transporten ontstond volgens de officier van justitie op de chat paniek. Er werd uitgebreid gechat over de mogelijke lek, waardoor de politie achter deze ladingen moet zijn gekomen. De Emmenaar is volgens het OM een belangrijke spil in het opzetten en onderhouden van de drugslijn. De man wordt naast het importeren van drugs, ook het voorbereiden van dergelijke transporten en verboden wapenbezit verweten.

De man werd 8 mei opgepakt tijdens meerdere invallen in Emmen. In deze handel gaat groot geld om, zei de officier van justitie. Dit bleek wel uit het gegeven dat de Emmenaar een auto van 160.000 euro op zijn naam had staan, de luxeartikelen (ruim 100.000 euro) die in zijn woning zijn gevonden en nog eens 30.000 euro aan cash geld. De man heeft tot nu toe gezwegen over zijn vermoedelijke rol.

Voorarrest verlengd

De rechtbank besliste dat de zaak ernstig genoeg is om het voorarrest van de veertiger met drie maanden te verlengen.