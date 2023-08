Doorstart Toolbox niet gelukt: inventaris wordt geveild

Een doorstart voor het bedrijf Toolbox, dat dagbesteding en re-integratietrajecten aanbiedt aan mensen die lang ziek thuis zitten, zit er definitief niet meer in. Volgens curator Paul van Boven hadden vier partijen zich gemeld, maar zagen ze allemaal af van een overname. Van Boven is van plan om een veilig evenement te organiseren in september, waarbij de inventaris onder de hamer gaat.

Volgens Van Boven zei de laatste partij vanochtend definitief af. Alle potentiele overnamekandidaten hikken volgens hem tegen hetzelfde aan en dat is het pand zelf. Toolbox bevond zich in het Rensenpark, het voormalige dierentuinterrein van Emmen. Dit gebouw huurden zij van de gemeente Emmen.

Van Boven: "Het pand is oorspronkelijk gebouwd als dierenverblijf en om die reden achtte niemand de locatie echt geschikt voor dagbesteding en ontwikkeltrajecten." Bovendien is er sprake van behoorlijk wat achterstallig onderhoud in het pand, aldus Van Boven. Alles bij elkaar trok het daarom niemand over de streep, ondanks de aantrekkelijke huurvoorwaarden.