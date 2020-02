‘Voorwaarts’ geeft uniek inkijkje in Johan Willem Friso Kazerne in Assen

Kelderman wilde de film maken omdat het Regiment Stoottroepen, gelegerd op de Johan Willem Friso kazerne in Assen, voor het eerst sinds lange tijd weer zelf militairen ging opleiden. Normaal gesproken worden soldaten Luchtmobiel opgeleid in Schaarsbergen. "Doordat er een enorm personeelstekort was bij defensie hebben ze voor één keer gezegd: we gaan het hier in Assen organiseren. Dan geven we de mensen die het halen ook echt een baangarantie in Assen", aldus Kelderman.

Kelderman volgde de militairen in opleiding overal. Op de kazerne, maar ook tijdens oefeningen in binnen- en buitenland. "In het begin kwam ik aanrijden met mijn camera en dan begonnen die jongens al te zweten van, o jee nu krijgen we weer een hele vervelende opdracht, want er komt weer een camera bij. Dat wordt zwaar", aldus Kelderman.

'Missie Kunduz'

Eerder maakte Kelderman de film 'Missie Kunduz' waarvoor hij in 2013 de Stan Storimansprijs won. Toen volgde hij militairen van de JWF kazerne op missie in Afghanistan. De cultuur bij defensie trekt Kelderman aan, al vindt hij het lastig om dat onder woorden te brengen.

"Het is lastig, behelpen. Het is improviseren maar dat maakt het ook wel weer leuk", aldus Kelderman. "Met die eindoefening heb ik net als iedereen gewoon in het veld geslapen. Gewoon veldbedje mee en achter de auto even slapen totdat je weer verder gaat."

Première

De film gaat morgenavond in première in podium Zuidhaege in Assen. De film zal later nog op andere plekken in Drenthe te zien zijn in verband met 75 jaar bevrijding. RTV Drenthe zendt de film binnenkort uit.

