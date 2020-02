Twee Drenten opgepakt bij groot onderzoek naar wapenhandel

Zij worden verdacht van handel in vuurwapens, verdovende middelen, fraude en diverse geweldsdelicten. Gisteravond zijn op zeventien locaties invallen en doorzoekingen geweest. In Oosterwolde, Leeuwarden en Groningen doet de politie vandaag nog steeds onderzoek.

Naast de twee Drenten zijn nog acht personen opgepakt. Het gaat om een 34-jarige man uit Oosterwolde, een 34-jarige en een 31-jarige man uit Leeuwarden, een 35-jarige man uit Roosendaal, een 43-jarige man uit Marum, een 38-jarige vrouw uit Groningen en twee mannen zonder vaste woon- of verblijfplaats. Zij zitten allen in de cel.

Verdachte in been geschoten

In Drenthe werden gisteravond invallen gedaan in panden in Roden, Beilen en Hoogeveen. In Friesland was ook een inval in Drachten, daarbij verzette de 43-jarige verdachte uit Marum zich en is daarbij in zijn been geschoten. Hij moest daardoor naar het ziekenhuis, maar is buiten levensgevaar.

Volgens de politie zijn de tien verdachten opgepakt na 'maandenlang intensief onderzoek'. De verdachten werkten vermoedelijk vanuit een bedrijfspand net over de grens in het Friese Oosterwolde.