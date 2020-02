Vaak onterechte angst voor ziektes door vleermuizen

De uitbraak van het coronavirus wordt in verband gebracht met wilde vleermuizen. Dat was bij de SARS-pandemie van 2003 ook het geval. Vormen de vleermuizen in Drenthe ook een gevaar voor de gezondheid?

De Zoogdiervereniging laat weten dat vleermuizen die je hier in huis en tuin kan tegenkomen geen gevaar vormen voor de gezondheid. "Er zijn in Nederland geen gevallen bekend van mensen of dieren die ziek zijn geworden door contact met vleermuizen. Vleermuizen in spouwmuren, onder daken of op zolders vormen geen gevaar voor mensen", meldt de Zoogdiervereniging.

Totale paniek

"De angst voor vleermuizen is heel groot, maar in de praktijk is er nooit wat aan de hand", zegt Reinier Meijer van Vleermuiswerkgroep Drenthe (VleD). "Mensen ontvluchten soms in totale paniek het huis als ze vleermuizen tegenkomen, omdat ze bang zijn dat ze ziekten overbrengen."

Meijer geeft aan dat de vleermuizen in Azië tot een heel andere groep horen dan de vleermuizen in Europa. Mocht er in Azië een virus onder vleermuizen rondgaan, dan is het volgens hem niet aannemelijk dat het bij vleermuizen in Europa terechtkomt. In het kader van corona hoeven we ons dus naar zijn mening niet druk te maken om de vleermuizen in onze regio.

Hondsdolheid

Meijer: "Er zijn 1400 soorten vleermuizen op de wereld, in Nederland komen er nog geen twintig verschillende soorten voor. Een soort daarvan kan het virus dragen dat hondsdolheid veroorzaakt, maar slechts anderhalf procent van de populatie draagt dat virus. De kans is dus heel klein dat iemand ermee in aanraking komt. In Nederland is er nog nooit iemand ziek geworden door vleermuizen."

