Zestien bedden beschikbaar voor Drentse coronapatiënten

In Drenthe zijn zestien bedden beschikbaar die in een isolatiekamer liggen en dus geschikt zijn voor het verplegen van patiënten met het coronavirus. Dat blijkt uit een rondgang langs de Drentse ziekenhuizen.

Het Wilhelminaziekenhuis in Assen (WZA) geeft aan één bed met 'aërogene isolatie' te hebben op de intensive care en vijf bedden op reguliere isolatiekamers. Deze kamers hebben een onderdruk in de luchtdruk, waardoor virussen en bacteriën er niet in en uit kunnen. Hetzelfde principe wordt toegepast op operatiekamers.

Kinderafdeling

Binnen Treant Zorggroep, met ziekenhuizen in Hoogeveen, Emmen en Stadskanaal, zijn negen isolatiekamers beschikbaar, waarvan er drie op de kinderafdeling. "Maar als het nodig is, kunnen daar ook volwassenen liggen", laat woordvoerder Lars Wormgoor weten.

In het Isala Diaconessenhuis Meppel is één isolatiekamer beschikbaar. Alle Drentse ziekenhuizen zeggen gemakkelijk te kunnen opschalen indien nodig: "Dan kunnen we schuiven met afdelingen, waardoor alle besmette patiënten bij elkaar op een afdeling liggen. Die kunnen elkaar namelijk niet meer besmetten omdat ze allemaal het virus al hebben", laat de woordvoerster van het WZA weten.

In heel Nederland

De Nederlandse ziekenhuizen hebben samen honderden IC-bedden met 'aërogene isolatie', waardoor ze geschikt zijn voor patiënten die ernstig ziek zijn als gevolg van een infectie door bacterie of virus. Het ministerie van Volksgezondheid heeft recent nog een peiling naar de bestaande capaciteit gedaan, met het oog op het nieuwe coronavirus.

Vastgesteld werd dat de helft van de ziekenhuizen samen al meer dan tweehonderd van die bedden heeft, waardoor de conclusie gerechtvaardigd lijkt dat het totale aantal bedden in grote lijnen voorlopig voldoende moet zijn. Lang niet iedereen die geveld wordt door corona is immers ook meteen zo ziek dat hij naar een dergelijk IC-bed zou moeten.

Thuisisolatie

Omdat niet iedereen even ziek wordt, is het ook niet nodig dat iedere corona-patiënt op een intensive care komt of zelfs in het ziekenhuis hoeft te liggen. Bij milde thuisgevallen kan een thuisisolatie volstaan. Dat wordt altijd in overleg met de artsen en de GGD bepaald. Op deze manier blijven de bedden op de isolatiekamers beschikbaar voor de patiënten die er zodanig ernstig aan toe zijn, dat zij niet zonder ziekenhuiszorg kunnen.

Tot nu toe zijn er twee gevallen bekend van corona in Nederland. Een man uit het Noord-Brabantse Loon op Zand en een vrouw uit Amsterdam hebben het virus opgelopen toen ze - los van elkaar - op vakantie waren in de Italiaanse regio Lombardije.

