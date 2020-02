IJsracer Iwema: vertrouwen was helemaal weg

"Ik begon goed in Kazachstan. Maar ik heb het weekend afgesloten met een zware crash en dat heeft daarna in alle wedstrijden doorgewerkt. Ik had weinig hersteltijd en ging er vervolgens nog drie keer af. En toen was eigenlijk de batterij leeg", blikt Iwema terug.

Zelfvertrouwen was volledig weg

Hij hield er een flinke schaafplek op z'n heup aan over en ook een dikke elleboog. Daarnaast had hij ook last van z'n bovenbenen en z'n hand. Als een oud mannetje liep hij op de paddock. En omdat de crashes niet goed te verklaren waren kreeg ook z'n zelfvertrouwen een flinke knauw.

"Het vertrouwen was helemaal weg. Zeker als ik naar het laatste weekend kijk. Bij de trainingen op vrijdag leek het er niet meer op. Dan moet je even goed in de spiegel kijken en het vertrouwen proberen terug te winnen. Dat doe je door veel kilometers te maken en te zorgen dat je blijft zitten. En dat is eigenlijk wel gelukt. Op de laatste wedstrijddag kwamen wel de blessures naar boven. De laatste twee heats heb ik laten schieten anders zou het te gevaarlijk worden", verklaart Iwema.

Spanje

Inmiddels zit de ijsracer alweer in Spanje. Als teammanager van het Pearle Gebben Racingteam, van onder meer Dion Otten uit Assen, regelt hij alle zaken rondom de coureurs. Zij zijn nu in Spanje voor de eerste testen.

Over veertien dagen moet Iwema in het Zuid-Duitse Inzell zelf weer aan de bak voor de strijd om de wereldtitel. Daarna volgt nog het EK in Polen en in het weekend van 4 en 5 april wordt de wereldtitelstrijd in Thialf in Heerenveen afgesloten.

Lees ook: