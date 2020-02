Bedrocks Emmen hofleverancier bij EK baseball5

"Wij moesten in januari via een try-out nog een team samenstellen. Maar andere landen hebben daar ook moeite mee. Ik denk dat we wat dat betreft een voorsprong hebben op de rest", zegt Bedrocks-coach Erik Eilering.

Snel en intensief

Hij is de man die eind 2018 de sport in Emmen introduceerde. Bij zijn club in Emmen wist hij zeven mannen te porren voor het Nederlands kampioenschap. En ze wonnen ook meteen de titel. Oorspronkelijk speelden ze honkbal, maar ze waren meteen verkocht. "Baseball5 is heel kort en snel. Bij honkbal zijn de afstanden onderling wat groter. Dit is veel intensiever", zegt Melvin Brandjes. "Omdat het zo snel gaat, moet je heel goed bedenken wat je moet doen, dat maakt het leuk", vult Naomi Vossebeld aan.

Voor baseball5 heb je alleen een zachte rubberen bal nodig. Honken kun zelf maken. Hierdoor is de sport volgens trainer Erik Eilering ook uiterst geschikt voor scholen. Het Europees kampioenschap dat vandaag in Litouwen begint is een gemengd toernooi. Het spel wordt met vijf spelers tegelijk gespeeld en er moeten minimaal twee vrouwen in het veld staan. Ook zijn er toernooien waarbij mannen en vrouwen gescheiden spelen.

WK Mexico

Een Nederlandse competitie voor baseball5 bestaat nog niet. Vooralsnog moeten de spelers het hebben van toernooien. Aan het EK in Litouwen doen dit weekend zestien landen mee. De twee finalisten mogen naar het WK in Mexico.

Droom komt uit

Voor de spelers van de Bedrocks in Emmen is het een bijzondere gewaarwording. Anderhalf jaar geleden kende nog niemand de sport. Nu dragen ze een oranje shirt en mogen ze ons land in Litouwen vertegenwoordigen. "Ja, daar ga je van stralen. Dit is waar je als klein jongetje van droomt", besluit Arjan Koreman.