50PLUS Assen wil ook in avond bruggen open voor bootjes naar stad

Bootjes in de avonduren moeten voor meer reuring in Assen zorgen, vindt 50PLUS (Rechten: Kim Stellingwerf / RTV Drenthe)

Assen moet in het hoogseizoen ook 's avonds de bruggen en sluizen in de Blauwe As bedienen. Dat wil de fractie van 50PLUS. De partij wil meer reuring in de stad door Assen aantrekkelijker te maken voor de recreatievaart.

"Mensen moeten na hun werk als het ware hun boot kunnen pakken, en naar Assen kunnen varen om een hapje te eten. Nu kan dat niet, omdat het na 17.00 uur helemaal gebeurd is. Ik krijg klachten van mensen die zeggen dat ze in een fuik varen, als ze naar Assen gaan, omdat ze niet meer weg komen", zegt fractievoorzitter Clemens Otto van 50PLUS.

Rondje Assen in de avond

De fractie heeft daarom vragen gesteld aan het college van B en W. Otto vindt dat de strakke bedieningstijden die er sinds 2017 gelden, niet bevorderlijk zijn voor de recreatievaart. "En dan heb ik het nog niet eens over onze rondvaartboot de Fluisteraar. Als die weer te water gaat, en ik hoop dat het dit seizoen lukt, dan moeten mensen in het hoogseizoen in de avond een rondje Assen kunnen doen met onze rondvaartboot."

50PLUS wil daarom ruimere bedieningstijden voor bootjes in Assen. "Er is niet voor niets tientallen miljoenen in het project Blauwe As gestoken", stelt Otto. "We wilden door de recreatievaart graag veel meer levendigheid in de stad krijgen. Daar merken we te weinig van."

Investering van 50 miljoen

Rondje Assen per boot is mogelijk geworden dankzij een investering van zo'n 50 miljoen euro, waarmee het Kanaal weer bevaarbaar is geworden voor de recreatievaart. Het gaat vooral om rijksgeld waarmee het project Blauwe As gerealiseerd is. In 2013 begon het project met het opnieuw uitgraven van delen van het Kanaal en de aanleg van zes bruggen en twee sluizen. In september 2017 werd de Blauwe As door de koning geopend.

Maar na twee volledige vaarseizoenen vindt 50PLUS dat Assen, 'gezien de forse investering', veel te weinig profijt haalt uit de vaarrecreatie. Rondje Assen wordt in de ogen van de partij nog veel te weinig gevaren. "En dat is wel verklaarbaar, want ik ben er door verschillende mensen op aangesproken dat de bedieningstijden van de bruggen veel te beperkt zijn", zegt Otto.

Na 16.00 uur niet door Blauwe Klap

Zo kunnen plezierbootjes die via het Noord-Willemskanaal vanuit Groningen naar Assen varen, na 16.00 uur middags niet meer het Kanaal op richting het centrum. Verkeersbrug de Blauwe Klap blijft dan dicht. Met een geopende verkeersbrug zou in de spits het verkeer vastlopen op de drukke Industrieweg. En geen overlast in de spits, dat was destijds de deal binnen politiek Assen om op deze drukke verkeersroute toch voor toch voor een beweegbare verkeersbrug te kiezen in plaats van een hoge vaste brug.

En boten die vanuit Meppel komen, en via de Vaart Assen binnenvaren, kunnen na 15.00 uur middags ook niet meer het Kanaal opvaren. Na 15.00 uur wordt de fietsbrug Koning Willem III niet meer bediend, omdat de bootjes dan tegen vieren bij de Blauwe Klap uitkomen. En die mag dan niet meer open. Volgens 50PLUS wordt op die manier een rondje Assen 'wel heel erg ontmoedigd'.

Avondbediening in hoogseizoen

50PLUS pleit ervoor dat er in het hoogseizoen, van juni tot en met augustus, ook in de avonduren bediening is van de bruggen en sluizen. "Ik weet dat het geld kost, en ook in welke financiële situatie Assen zit, maar er zijn al vele miljoenen aan gespendeerd. Dan moet dit in hartje zomer toch ook mogelijk zijn", zegt Otto. "We gaan het Koopmansplein ook voor miljoenen herinrichten, om meer volk naar het centrum te trekken, ook in de avonduren. Dan moet je de vaarrecreanten ook in dat verhaal meenemen."

De fractie wil weten of het college bereid is tot verruiming in het hoogseizoen en wat eventueel de meerkosten zijn.

Lees ook: