Berg de paraplu en poncho (bijna) op: er is beter weer op komst

Spannenburg ziet hogedruk naderen, voorbode van een weertype met drogere dagen en temperaturen die overdag boven de 20 graden uitkomen. "Dat is weer even opgelucht ademhalen", snapt ze.

Regengebied is nog niet weg

De komende dagen blijft het nog even aanmodderen. De bewolking heeft de overhand, en het is 'zoeken naar de droge dagdelen'. Donderdag en zaterdag verlopen nat met een klap onweer, vrijdag komt de zon iets meer aan bod, voorspelt Spannenburg.

Het leest als een patroon dat al enkele weken aanhoudt, erkent ook de weerdeskundige. "Het zit behoorlijk vastgebakken. Warmte en zon zitten in Zuid-Europa, bij ons is het sterk wisselvallig. De maand begon met regen en er zit nog behoorlijk wat in het vat. We moeten echt nog door een paar buien heen."