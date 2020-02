Zo bereiden Drentse bedrijven zich voor op corona-uitbraak

Nu de eerste gevallen van het coronavirus ook in Nederland zijn geconstateerd, leidt dat bij veel bedrijven en ook overheden tot een verhoogde staat van paraatheid. Medewerkers en ambtenaren worden nog eens extra gewezen op het in acht nemen van de hygiëneregels, bij sommige bedrijven komen er extra pompjes desinfecterende handgel op tafel.

FrieslandCampina, met een vestiging in Beilen, is al een poosje bezig met de voorbereiding op het coronavirus. Woordvoerder Jan-Willem ter Avest: "We hebben al een poosje een reisverbod voor zakenreizen naar besmette gebieden, dus we zijn hier al enige tijd mee bezig."

Ook werknemers die in de besmette gebieden zijn geweest buiten werktijd, wordt gevraagd om uit voorzorg twee weken thuis te blijven: "We nemen het zekere voor het onzekere. Nu net na de voorjaarsvakantie zijn mensen op vakantie geweest, dus we vragen al onze medewerkers om hierover mee te denken en open te communiceren als ze naar een besmet gebied zijn geweest. Dan blijven ze uit voorzorg een paar weken thuis", aldus Ter Avest.

Blijf je handen wassen

Ook op de verschillende locaties van FrieslandCampina worden maatregelen genomen: "Op onze productielocaties is het altijd al verplicht om te ontsmetten. Maar nu gaan we die werkwijze ook uitrollen bij onze kantoren. Er is al een e-mail gestuurd aan alle medewerkers met het dringende verzoek de hygiëne in acht te nemen, veel handen te wassen en zo. Er worden ook posters opgehangen om mensen eraan te herinneren om regelmatig hun handen te wassen, en hoe ze dat het beste kunnen doen."

Mocht het coronavirus ook in Nederland grote proporties aannemen, dan is het melkbedrijf daar op voorbereid: "Wij stimuleren sowieso al een thuiswerkcultuur. Mocht het dus nodig zijn dat veel mensen tegelijk vanuit huis aan het werk gaan, dan is dat voor ons qua ICT-capaciteit geen probleem."

Ook RTV Drenthe doet mee

Ook bij RTV Drenthe is extra aandacht voor coronapreventie. Alle medewerkers hebben een e-mail gekregen met daarin het protocol. Hierin staat onder andere hoe je het beste je handen kan wassen, maar ook dat er maatregelen zijn genomen voor verslaggevers die de provincie in gaan om verslag te doen.

Daarnaast worden meubilair, toiletten en andere spullen vaker schoongemaakt, en komen er desinfectiemiddelen voor muis, toetsenbord en handen.

Richtlijnen GGD en RIVM

Een aantal gemeenten geeft aan zich vooral aan de richtlijnen van de GGD en het RIVM te houden. Een woordvoerder van de gemeente Meppel: "Wij houden ons aan de richtlijnen van de GGD en het RIVM, en informeren onze medewerkers over deze richtlijnen."

Ook andere bedrijven geven aan zich aan deze richtlijnen te houden. In een brief van kinderopvangorganisatie Plateau, die gestuurd is aan de ouders, staat daarbij te lezen: "Uiteraard zijn wij alert en hebben wij afgesproken dat er extra aandacht is voor hygiëne. Dit is in feite hetzelfde beleid als bij een griepgolf. Denk daarbij aan het (vaker) wassen van handen en afdrogen met papier. Maar ook de kinderen eraan herinneren dat we niezen en hoesten in de elleboog. Tevens zullen we het geven van handen vermijden. Net als altijd wordt u gebeld wanneer uw kind koorts heeft en krijgt u het verzoek uw kind op te halen."

Extra informatiepunten

Ook bij de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) in Assen is men achter de schermen druk bezig met het coronavirus. Woordvoerder Kirsten Smit: "Onze aanpak is niet heel uniek denk ik. We zorgen ervoor dat ons personeel zich bewust is van het belang van de persoonlijke hygiëne, zoals handen wassen en hoesten in de elleboogholte."

De NAM houdt zich vooral aan de richtlijnen en adviezen van het RIVM: "We zorgen er bovendien voor dat die informatie gemakkelijk toegankelijk is voor al onze werknemers. Via de mail, maar ook via onze eigen healthcare-afdeling. Die hebben extra informatiepunten opgezet bijvoorbeeld."

BHV-instructies

Ook de bedrijfshulpverleners van het aardoliebedrijf zijn extra ingelicht over wat ze moeten doen als er een mogelijke besmetting is: "Zodat ze weten wat het protocol is als iemand zich bij hen meldt met koorts, bijvoorbeeld. Veiligheid voor alles, we doen ons best om iedereen zo goed mogelijk voor te lichten", aldus Smit.

Op het gebied van reizen neemt de NAM dezelfde maatregelen als FrieslandCampina: "Waar het gaat om persoonlijke reizen, hebben onze werknemers hun eigen verantwoordelijkheid. Wij houden de RIVM-richtlijnen aan, ook als het gaat om welke gebieden onveilig zijn. En zijn werknemers daar geweest, dan vragen we ze om een poosje thuis te blijven."