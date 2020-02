Schildje bij de voordeur van alle provinciale monumenten

De eerste steen van de Dwarshuisboederij aan de Dijkhuizen 111 in Ruinerwold werd op 11 juli 1911 gelegd. De herenboerderij is een van de 224 provinciale monumenten in Drenthe. Jeroen en Mirjam Remmelts wonen er sinds een paar jaar met hun gezin en hebben het monument flink aangepakt.

Geesje Prins komt ook even kijken bij het op de muur schroeven van het eerste nieuwe monumentenschildje. Haar overgrootmoeder Geesje Derks legde de eerste steen. Haar nazaten woonden een eeuw lang in de herenboerderij. Prins is er zelf ook geboren en opgegroeid. De eerste steen zit er nog steeds.

Nieuwe bewoners Jeroen en Mirjam Remmelts, oud-bewoner Geesje Prins en monumentendeskundige Sterre Brummel (Rechten: Serge Vinkenvleugel/RTV Drenthe)

Flink aangepakt

Via de Stichting Historie van Ruinerwold en uit Geesjes eigen archief komt een stapel zwart-witfoto's: van oma Geesje en hoe Dijkhuizen 111 door de tijd heen wel verbouwd werd, maar nauwelijks van karakter veranderde. De stal en de serre werden afgelopen eeuw uitgebreid, maar als je nu kijkt is het alsof het er origineel allemaal bij hoort.

De huidige eigenaren Jeroen en Mirjam Remmelts hebben alles flink aangepakt. Het hele pand is over de kop gegaan, maar met veel respect voor de historie. Nee, ze zouden niet in een nieuwbouwwoning of jaren 70-huis willen wonen. Geen sfeer, vindt het koppel. Dat er veel werk in het opknappen zit, vinden ze beiden niet erg. Dat Jeroen zelf schilder is, is bij het onderhoud van dit pand niet onhandig.

Zo ziet Dijkhuizen 111 er nu uit (Rechten: Serge Vinkenvleugel/RTV Drenthe)

Prachtige Dwarshuisboerderij

"De Herenboerderij aan Dijkhuizen 111 is een Dwarshuisboerderij", vertelt monumentendeskundige Sterre Brummel van de provincie. Dit soort boerderijen is karakteristiek voor het cultuurhistorisch zeer waardevolle agrarische gebied rond Ruinerwold. "Nee, het waren geen arme boeren die dit soort huizen lieten bouwen", lacht ze. Het dwarsgeplaatste voorhuis van deze boerderij is overigens een van de laatsten uit een tijdperk: het is een overgangstype naar een meerzijdig georiënteerde villa. Je kon een dikke eeuw terug dus best goed op stand wonen in Ruinerwold. Het boerderijcomplex vormt een beeldbepalend onderdeel van het agrarische bebouwingslint. Daarom moet er een schildje aan de muur.

De Monumentenwacht heeft de schildjes die door de ANWB beschikbaar zijn gesteld standaard in de auto liggen. Eigenaren die er één op hun pand willen, kunnen er meteen één krijgen als de Monumentenwacht langs komt voor advies of inspectie.

Alle Drentse provinciale monumenten kun je hier vinden.